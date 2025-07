Na Europa, Flávio volta a criticar operação da PF contra Jair Bolsonaro

A- A+

Durante viagem à Europa, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a se manifestar contra a operação da Polícia Federal (PF) que impôs medidas cautelares a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na noite de domingo (20), o senador disse que "a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro".

No X (antigo Twitter), Flávio afirmou que está em contato com o pai e com lideranças aliadas todos os dias. O senador está viajando desde a última quinta-feira (17), um dia antes do seu pai ser submetido a medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de conversar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na publicação, Flávio afirmou que a viagem já estava programada para o recesso parlamentar - que começou no dia 18 -, e férias escolares das filhas, desde o ano passado. A assessoria de imprensa do senador informou que o senador viajou logo após a ida de Jair Bolsonaro ao Senado e que ele deve retornar no dia 1º de agosto.

"Estarei de volta a Brasília, esperando que Lula já tenha resolvido a taxa de 50% sobre o Brasil, que foi parar na mesma prateleira da Venezuela quando o assunto é falta de democracia", disse Flávio no X.

O senador também repercutiu as manifestações dos bolsonaristas contra a operação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A viagem de Flávio ao exterior um dia antes da operação da PF levantou especulações dos opositores sobre uma possível fuga do senador. Em seu perfil no X, o deputado federal André Janones (Avante-MG), com mandato suspenso pelo Conselho de Ética, acusou o senador de ter saído do País para escapar de eventual prisão. "Mais um covarde foge como um rato para não ser preso!", publicou.

O vereador de Belo Horizonte (MG) Pedro Rousseff (PT) também comentou sobre a viagem de Flávio. "O golpista foi pra EUROPA onde deve ficar FORAGIDO", disse o sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff no X.

