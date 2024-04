Na frente de atual ministra, Lula diz que ex-auxiliar foi o 'melhor' titular de Ciência e Tecnologia

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, durante evento em Pernambuco, que o ex-ministro de Ciência e Tecnologia Sergio Rezende foi o melhor titular que a pasta já teve durante suas gestões. Ao fazer a declaração, Lula pediu "desculpa" à atual ministra, Luciana Santos, que acompanhava o evento do palco. Santos pode ser candidata a prefeitura de Olinda.

— Me perdoe companheira Luciana (Santos), mas o Sérgio Rezende foi o melhor ministro de Ciência e Tecnologia que o país já teve — afirmou na ocasião.

Rezende foi ministro entre os anos de 2005 e 2011. Momentos depois da declaração, Lula elogoiou a ministra Luciana Santos, atrelando sua indicação ao Sergio Rezende.

— A nossa companheira Luciana, vocês sabem, foi vice do Paulo Câmara, prefeita de Olinda, deputada federal e hoje por indicação do companheiro Sérgio Rezende falou 'Lula, não tenha dúvida, a Luciana é nova, mas é muito competente. Coloque ela de ministra'. E ela hoje é a ministra de Ciencia e Tecnologia do meu governo.

