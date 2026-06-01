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ELEIÇÕES 2026 Na fronteira do Paraguai com Brasil, painéis hackeados têm montagem de Bolsonaro agredindo jogador Após a confusão causada pela imagem manipulada, Flávio Bolsonaro repudiou o ocorrido nas redes sociais

Pelo menos três painéis de Led foram hackeados nesta sexta-feira (29), na Cidade do Leste, localizada na fronteira do Paraguai com o Brasil, com uma montagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agredindo o jogador de futebol da seleção paraguaia, Gustavo Gómez, que atua no Palmeiras e foi escalado para a Copa do Mundo.

Nos telões eletrônicos, a imagem mostrava Bolsonaro sentado nas costas e dando um soco no zagueiro. Além das frases “Brasil mandou e desmandou. No campo e na política. No futebol, goleada. Na economia, liderança. Na diplomacia, respeito”, a montagem também relembrava a vitória de 4x0 do Brasil contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo, em 2022. No canto inferior, havia a frase "o hexa é nosso".

A exibição das imagens nos tótens publicitários, por cerca de uma hora, causou uma confusão generalizada na cidade e os moradores destruíram as placas, segundo informações apuradas pelo G1. Equipes policiais acompanharam para evitar confrontos e preservar a segurança no local. A prefeitura de Cidade do Leste afirmou que abriu uma investigação administrativa para apurar o caso e identificar os responsáveis pela divulgação das imagens.





As empresas Fast Print e Publimix, responsáveis pelos espaços publicitários, afirmaram que os sistemas foram alvo de invasão hacker. As estruturas apareceram desligadas neste sábado (30). O presidente paraguaio, Santiago Peña, se manifestou sobre o caso e disse que determinou a retirada dos painéis.

As montagens também foram exibidas em um outdoor ligado à loja New Zone, a empresa informou que não teve participação na divulgação do conteúdo e pontuou que solicitou esclarecimentos à empresa responsável pelos anúncios, além da retirada das imagens.

No X, o senador Flávio Bolsonaro (PL) repudiou a ação: “que as autoridades paraguaias responsabilizem os autores dessa inaceitável agressão”, diz no post.

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