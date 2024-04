A- A+

DECLARAÇÃO Na Hungria, Eduardo Bolsonaro diz que Brasil vive censura, defende presos do 8 de janeiro O deputado participou da Conferência de Ação Política Conservadora na Hungria, ao lado do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán

Durante sua participação na Conferência de Ação Política Conservadora na Hungria, ao lado do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) voltou a afirmar que a democracia brasileira está sob ataque e que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os seus apoiadores estão sofrendo censura, em referência à tentativa de golpe do 8 de janeiro. Na ocasião, o parlamentar também elogiou o dono do X, Elon Musk, e chegou a sugerir uma preparação do Supremo Tribunal Federal para confiscar seu passaporte.

Com participação de lideranças conservadoras, o evento realizado nesta sexta-feira em Budapeste é uma das principais conferências da extrema direita para se articular mundialmente. Eduardo Bolsonaro levou seu filho, Jair Henrique, para conhecer o primeiro-ministro da Hungria. A sua mulher, a psicóloga Heloisa Bolsonaro, também o acompanhou no compromisso.

Ao citar o 8 de janeiro, o deputado afirmou que apoiadores de Bolsonaro estão presos "por um golpe de Estado que nunca foi iniciado ou planejado". Alegou ainda que o ataque às sedes dos Três Poderes foi pacífico e sem uso de armas.

No discurso foram citadas ainda as prisões do ex-assessor Filipe Martins, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e do tenente-coronel Mauro Cid, que, segundo Eduardo, teve “abuso de poder” . O trio é investigado no inquérito das milícias digitais por uma suposta tentativa de golpe para evitar a posse de Luiz Inácio Lula de Silva (PT) nas eleições de 2022.

Elogio a Elon Musk

Eduardo elogiou Elon Musk ao dizer que “um dos homens mais ricos do mundo mostrou os bastidores entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o X”, durante e depois das eleições de 2022. No dia 17 de abril, uma comissão do Congresso dos EUA publicou uma série de decisões sigilosas de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfis nas redes sociais. As decisões foram obtidas a partir de intimação parlamentar feita ao X de Musk.

Na Câmara, deputados de direita defenderam as declarações do empresário Elon Musk sobre o que consideram ser uma ação de censura do ministro do STF Alexandre de Moraes em relação a perfis de usuários da plataforma que foram bloqueados devido a publicações de cunho golpista e compartilhamento de notícias falsas. Já deputados da base governista classificaram a atitude de Musk como afronta à soberania nacional e defenderam votação do Projeto de Lei 2630/20, para regular as plataformas das redes sociais.

Troca de agradecimentos nas redes

Após o evento, Eduardo usou as redes sociais para agradecer a participação na Conferência e disse que Viktor Orbán "é hoje o maior líder conservador no poder no mundo".

"Muito obrigado, Viktor, eu e Heloísa esperamos te ver em breve, mas daí além do Jairzinho também junto com a Geórgia! Seu país é lindo, bem organizado e nos sentimos muito seguros. Siga adiante com sua política migratória e de segurança", escreveu o deputado.

Orbán também compartilhou uma foto do encontro com Eduardo e seu filho em seu perfil no Instagram. “Conhecendo o Bolsonaro mais novo”, disse o primeiro-ministro. O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a publicação agradecendo a “recepção calorosa e cordial” a sua família.

