Na Itália, Lula despista sobre nova indicação ao STF
Lula afirmou que, quando voltar ao Brasil, irá conversar com muita gente para tomar a decisão sobre a vaga na Suprema Corte
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz querer indicar uma "pessoa gabaritada e não um amigo" para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.
"Não sei se homem ou mulher; não sei se preto ou branco", disse o presidente durante coletiva de imprensa em Roma, na Itália.
"No Brasil, as pessoas acham que podem definir pelo governo", reclamou o presidente.