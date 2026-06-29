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ELEIÇÕES 2026 Na pesquisa BTG/Nexus, 51% não votariam em Flávio Bolsonaro e 49% não votariam em Lula Ainda assim, a preferência por Flávio Bolsonaro ou por outro nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu de 31% para 36%

A rejeição ao senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), permanece estável, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29. De acordo com o levantamento, 51% dos eleitores afirmam que não votariam no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro de jeito nenhum. O índice é de 49% para o presidente da República e pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda assim, a preferência por Flávio Bolsonaro ou por outro nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu de 31% para 36% em duas semanas. A maior parcela, porém, 39%, diz preferir a eleição de Lula, enquanto 21% defendem a vitória de um candidato sem apoio nem do petista nem de Bolsonaro.

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, é o mais rejeitado na disputa, com 60%. Em seguida, aparecem Flávio e Lula, com 51% e 49%, respectivamente.

Depois vêm o pastor Cabo Daciolo (Mobiliza), com 45%; o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 39%; o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 38%; o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, com 36%; o presidente do Missão, Renan Santos, com 34%; e o psiquiatra Augusto Cury (Avante), com 33%.

Lula é citado como o único candidato em quem votaria por 38% dos entrevistados, ante 28% para Flávio Bolsonaro. Renan e Caiado aparecem com 4% cada, enquanto Zema é mencionado por 3%.

A rejeição ao adversário também pesa na decisão de voto no segundo turno. Entre os eleitores de Lula, 16% dizem escolhê-lo principalmente para derrotar o filho de Jair Bolsonaro; no grupo do senador, essa proporção sobe a 31% dos que afirmam votar nele para impedir a vitória do petista. No total, 22% dos eleitores declaram votar por rejeição a um dos candidatos.

A pesquisa ouviu 2.009 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08521/2026.

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