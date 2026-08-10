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Magno Martins Na polarização presidencial, PT e PL não ampliam aliança; confira Os dois partidos ficaram restritos aos seus respectivos campos políticos, sem conquistar apoios de legendas mais ao centro

Nas eleições presidenciais de outubro próximo, o cenário é de equilíbrio entre as forças que apoiam Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que polarizam a disputa. O PL terá candidatos próprios em 14 estados, enquanto o PT concorre a governos estaduais em 12 unidades da federação, segundo levantamento feito ontem pelo jornal Folha de São Paulo.

Na maioria deles, os dois partidos ficaram restritos aos seus respectivos campos políticos, sem conquistar apoios de legendas mais ao centro. O cenário de polarização, que se mantém desde a última eleição, fez com que as principais legendas da esquerda se unissem na maioria dos estados.

Na direita, o cenário é mais fragmentado, com disputas políticas e busca por protagonismo dentro do próprio campo. Esse cenário fez crescer o número de chapas puras do PL. Em 2022, o partido disputou as eleições com candidato a governador e vice do partido em três estados. Na eleição deste ano, essa formação chega a dez estados, incluindo grandes colégios eleitorais como o Rio de Janeiro e Minas.

As alianças mais amplas ficaram restritas a estados como Santa Catarina, onde o governador Jorginho Mello disputa a reeleição, além do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

PT e PL entram na eleição tendo como prioridade a eleição para a Presidência, mas esbarraram em ampliar o arco de alianças nacional. De um lado, Flávio não conseguiu repetir o pai na parceria com PP e Republicanos de 2022 e vai para a eleição sem nenhum partido aliado.

Lula será o único candidato ancorado por uma coligação, com sete partidos, mas falhou na busca pelo apoio formal de legendas como PSD e MDB. Para compensar a falta de aliados no centro, PT e PL costuraram acordos informais nos estados. O PT vai apoiar cinco candidatos a governador do PSD, dois do MDB, um do PP e um do União Brasil, tendo como contrapartida o apoio a Lula.

Exemplo disso é o Rio de Janeiro, onde o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) saiu do roteiro de distanciamento da disputa nacional ao indicar o objetivo de garantir a vitória de Lula no estado.

"Nós temos palanques bem estruturados no Sul, no Sudeste e principalmente no Nordeste. E os partidos mais ao centro, eles liberaram [os diretórios locais]. A preocupação deles é mais eleger deputados e senadores", afirma José Guimarães (PT), ministro de Relações Institucionais do governo Lula.

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