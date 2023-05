Na Sudene, ex-deputado Danilo Cabral terá que engolir diretor bolsonarista. Entenda

A- A+

Se o presidente Lula confirmar o ex-deputado Danilo Cabral na Sudene, conforme a própria bancada federal de Pernambuco dá como certa, já encontrará um abacaxi para descascar: a pedido do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, Lula nomeou o ex-deputado bolsonarista cearense Heitor Freire para uma diretoria na estatal.

Nas últimas horas, diversas lideranças do PT passaram a procurar ministros palacianos classificando como “inadmissível” o governo Lula nomear um “bolsonarista”. O ex-deputado foi próximo de Jair Bolsonaro, mas rompeu com ele após a saída do ex-presidente do PSL, em 2019. Freire também se dizia aluno do guru bolsonarista Olavo de Carvalho.

Apesar da pressão de petistas, ministros palacianos dizem que a eventual exoneração de Freire é delicada, uma vez que ele foi indicado pelo presidente do União Brasil. O temor no Planalto é que a possível exoneração provoque ainda mais ruído no União. Embora tenha três ministérios, a sigla se auto define como “independente” do governo.

É possível que Danilo seja anunciado no início da próxima semana. Sua indicação para a Sudene foi bancada pelo senador Humberto Costa, em mais um sinal de que vai ser um defensor ardoroso na manutenção da aliança do PT com o PSB nas eleições municipais, com destaque para a reeleição do prefeito João Campos.

A princípio, o senador queria colocar na Sudene Diego Pessoa, um técnico integrante do seu grupo político que atuou com desenvoltura no Consórcio dos Governadores do Nordeste, mas depois amadureceu a ideia de abrir o espaço para o PSB, sugerindo o nome de Danilo, que disputou e perdeu a eleição para o Governo do Estado nas eleições passadas.

