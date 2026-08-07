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Política Na tentativa de encerrar polêmica, vice de Flávio quer investigação do seu DNA O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) acionou a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal para acelerar a apuração da acusação de estupro de vulnerável apresentada por adversários políticos

O candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Supremo Tribunal Federal (STF) para acelerar a apuração da acusação de estupro de vulnerável apresentada por adversários políticos. A defesa colocou o material genético do parlamentar à disposição da Justiça e pediu ao ministro Gilmar Mendes que determine a realização de exame de DNA em até 72 horas.

Os advogados argumentam que o DNA, coletado há cerca de cinco meses em procedimento judicial anterior, já está sob guarda de órgãos oficiais e pode ser utilizado imediatamente. Caso o material não seja suficiente, Gaspar se dispõe a realizar uma nova coleta no prazo solicitado. O deputado nega as acusações e afirma que o exame é a forma mais rápida de comprovar sua inocência.

O caso ganhou peso político após Gaspar ser escolhido como vice de Flávio Bolsonaro. Na petição enviada ao STF, a defesa sustenta que a demora na conclusão das diligências mantém o candidato em uma "zona cinzenta" durante a campanha eleitoral, com potencial de causar prejuízos irreversíveis à chapa mesmo que o caso venha a ser posteriormente arquivado.

A acusação foi apresentada durante a CPI do INSS pelos parlamentares Lindbergh Farias (PT-RJ) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), que relataram à Polícia Federal uma denúncia de estupro de vulnerável envolvendo uma adolescente de 13 anos, fato que teria ocorrido há oito anos. A investigação ainda não foi formalmente aberta, pois a PGR optou pela realização de diligências preliminares antes de decidir sobre a instauração de inquérito.

A coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro afirma que a situação foi analisada antes da definição da chapa e que a escolha de Gaspar foi mantida por considerar que não há provas que sustentem a acusação. A estratégia eleitoral, segundo aliados, será cobrar uma resposta rápida das autoridades e defender publicamente a inocência do candidato.

Além dos pedidos à PGR e ao STF, Gaspar adotou uma ofensiva jurídica contra os autores da denúncia, acionando os conselhos de ética do Congresso e ingressando com ações judiciais. A campanha também informou que buscará reuniões com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o ministro Gilmar Mendes e a direção da Polícia Federal para tentar acelerar a conclusão do caso antes do avanço do calendário eleitoral.

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