Saúde Na UTI, Bolsonaro tem pressão controlada e "boa evolução clínica", diz boletim médico Ex-presidente está há oito dias internado em hospital em Brasília após fazer uma cirurgia no intestino

O ex-presidente Jair Bolsonaro está com a pressão controlada e "boa evolução clínica", diz boletim médico divulgado pela sua equipe médica neste domingo de Páscoa.

Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília.

De acordo com a equipe médica, ele continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva.

Além disso, Bolsonaro segue fazendo fisioterapia, ainda com a recomendação de não receber visitas e sem previsão de alta da UTI.

Ontem, ele teve um "episódio de alteração de pressão arterial". Ao longo da semana, Bolsonaro também fez exercícios de fisioterapia e de caminhada.

Em fotos nas redes sociais, ele apareceu acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos.

Na terça, Bolsonaro afirmou nas redes sociais que está "concentrado" na recuperação da cirurgia, que, segundo ele, foi a mais "invasiva" pela qual já passou.

Bolsonaro passou por uma operação de 12 horas no abdômen no último domingo.

O objetivo era tratar de uma "suboclusão intestinal" - uma obstrução parcial do intestino.

Esta foi a sexta operação realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada durante a campanha na qual se elegeu presidente da República.

Todas as cirurgias foram feitas como sequela desse ferimento.

Segundo os médicos, a obstrução parcial era causada por uma dobra no intestino delgado, que dificultava o trânsito de fezes e gases.

O procedimento chamado de "laparotomia exploradora" foi feito para examinar os órgãos internos e liberar essas aderências, ou seja, desfazer as dobras.

A longa recuperação no pós-operatório já era esperada pelos médicos do ex-presidente. Segundo eles, o procedimento "complexo" aumenta os riscos de infecção e picos de pressão - por isso, Bolsonaro continua internado na UTI.

Depois, houve a reconstrução da parede abdominal, feita para reforçar a musculatura dessa parte do corpo.

A expectativa é que ele fique internado por pelo menos duas semanas. Até o momento, Bolsonaro está se alimentando por via intravenosa.

No dia 11 de abril, ele passou mal durante uma viagem ao Rio Grande do Norte. No dia seguinte, foi transferido para o Distrito Federal.

