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Entrevista "Não adianta renovação sem resultado", diz governador mais jovem do Brasil O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), de 37 anos, foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Reeleito em outubro como o governador mais jovem do Brasil, Lucas Ribeiro (PP), de 37 anos, quer expandir o crescimento da Paraíba nos últimos anos. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele falou da importância do Nordeste para a economia brasileira, defendeu que seu partido faça parte do governo Lula e criticou parte da renovação na política, especialmente os deputados influencers. “Querer conquistar a confiança das pessoas com uma peça teatral é um risco”, afirmou.

O senhor saiu reeleito na Paraíba com 64,3% dos votos válidos. Como resumiria a eleição no seu estado?

Foi uma eleição muito bonita, propositiva. A gente vinha construindo, ao lado do ex-governador João Azevedo (PSB), uma gestão que a Paraíba reconhece e que colocou nosso estado em outros patamares. Fomos o estado que mais cresceu no PIB do país, isso por si só já mostra que a Paraíba vive um momento diferente, com turismo avançando, obras estruturantes que colocam nosso estado em outro nível. A eleição foi sobre a continuidade de um projeto, com uma cara nova que já fazia parte desse governo. Fizemos essa apresentação, a Paraíba pode reconhecer e abraçar nossa campanha. Não foi uma eleição em que partimos para agressões, ilações, pelo contrário. Isso partiu dos nossos adversários, e acho que as pessoas não querem isso. Querem propostas, soluções para melhorar a sua vida, e foi o que apresentamos na eleição. Não só o que construímos até aqui, mas o que pretendemos para os próximos anos.

Ao mesmo tempo em que se elegeu o governador mais jovem do país, hoje o presidente Lula (PT) é o mais velho da história do Brasil. O que a sua geração espera do presidente?

Lula é uma inspiração para mim. Pela idade, ele poderia já estar aproveitando, descansando, e não se colocando como se colocou numa eleição como essa, extremamente dura, desgastante. Ele foi para a luta, defendeu o que acredita e isso nos inspira, para mostrar que não tem idade para trabalhar, para entregar, buscar resultados. Devemos defender o que acreditamos.

A sucessão de Lula ainda está em aberto. Acha que o sucessor deve vir dessa nova geração?

Sobre a sucessão, vejo que tivemos uma nova safra de agentes políticos, pessoas que têm se posicionado. Independente de idade, teremos grandes nomes para as próximas eleições, inclusive para presidente.

Alguns desses nomes vêm justamente do Nordeste, que é a região do próprio Lula...

Que bom que o Nordeste trouxe essa renovação. O mais importante é que são pessoas que têm apresentado resultados nos seus estados. Não adianta renovação sem resultado, ser novo simplesmente por ser novo. Entendo que a renovação deve vir acompanhada de resultados, de mostrar o que esse agente público entregou quando teve a oportunidade de entregar. Temos o ex-governador Camilo Santana (PT), com grandes resultados no Ceará. Temos o governador Rafael Fonteles (PT), do Piauí, que é uma referência e tem dado resultados positivos para seu estado. O Nordeste está muito bem servido de grandes gestores com resultados. Por isso temos visto uma região pujante, que tem crescido e que tem pessoas comprometidas em mostrar serviço e melhorar suas realidades.

Ainda sobre renovação, existem agora os “deputados influencers”, que têm ganhado cada vez mais destaque e também gerado preocupação quanto ao nível dos debates nas redes sociais. Qual sua avaliação?

Entendo que hoje é necessário e a gente busca passar informação para o cidadão, levar nosso trabalho, o dia a dia, prestar informação. Utilizo rede social para isso, para mostrar quem sou enquanto pessoa, família. Mas o que me incomoda é essa espetacularização. É você, enquanto agente político, chegar numa comunidade para dizer que é contra o crime organizado e apagar letreiro de organizações, como se isso fosse resolver. Não é o que resolve. É mostrar sensibilidade. Entendo essa questão de ganhar likes, mas querer conquistar a confiança de uma pessoa com uma peça teatral é um risco. Então você tem que usar, mas precisa mostrar o que a pessoa representa na vida real e como consegue objetivamente defender para a melhoria da sociedade dentro do que ela acredita.

O pacote do ajuste fiscal foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados essa semana. Qual sua visão? Os estados também terão que fazer um movimento assim?

Cada estado deve fazer seu dever de casa. O ajuste fiscal que o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional é uma realidade necessária para todo mundo. O governo federal precisa fazer esses ajustes sim. É necessário para o estado ter equilíbrio fiscal. E da mesma forma os estados devem fazer. Os estados do Nordeste têm feito, a Paraíba é uma referência. A gente tem feito o dever de casa, até para podermos partir para buscar novos investimentos. É uma busca sem fim, porque a gente tem demandas que crescem em todas as áreas. Não adianta aumentar e ir pedir socorro sem ter feito um planejamento para esse crescimento. À União cabe liderar esse processo de reformas e melhorias da estrutura do estado, inclusive fazendo um enxugamento da máquina pública, que é pesada, para que a gente possa buscar esse equilíbrio e ter esses ajustes necessários para se governar com tranquilidade.

Muitos economistas criticaram o pacote, alegando que ele não “cortaria na carne” e seria muito tímido. É sua visão também?

O presidente Lula já deu autorização ao ministro Dario Durigan, da Fazenda, para fazer um novo pacote de ajustes, uma nova medida além dessa que foi aprovada. O presidente tem a oportunidade, nos próximos quatro anos, de deixar uma grande marca. Não apenas preservando seus programas, mas também tomando outras medidas sem impactar essas ações e que façam com que a gente tenha um estado mais eficiente. Que corte altos salários, que muitas vezes furam o teto constitucional, através de benefícios, gratificações e auxílios. Não dá para a gente ter isso hoje em dia. Lula tem a oportunidade de encarar isso. É seu último mandato, ele tem a chance de enfrentar isso com mais tranquilidade.

Seu partido, o PP, apoiou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, e agora está conversando para compor o governo Lula. Essa adesão será completa?

Veja, o PP tem dialogado para fazer essa composição, para poder inclusive fazer parte do governo federal. É o que defendo, foi a nossa posição na eleição. Teremos alguns posicionamentos contrários, mas o PP pode dar sua contribuição ajudando o governo Lula para sua governabilidade. O país precisa disso, de pacificação, permitindo com que pessoas que pensam diferente coloquem seus pensamentos. No pacote fiscal, o vice-líder do governo votou contra, assim como nomes do PSOL e da base se posicionaram contra. Naturalmente, por ser um partido de centro, alguns nomes vão destoar de uma posição partidária. Faz parte da democracia, temos que respeitar, mas no geral defendo que o partido esteja presente e apoiando o quarto mandato do presidente Lula.

Governador, sempre se fala das desigualdades regionais. O que os governadores do Nordeste precisam fazer para que temas assim deixem de ser presentes?

Essa pergunta me lembra de Celso Furtado, um grande pensador do Nordeste, paraibano, criador da Sudene. O que a gente precisa fazer é olhar outros eixos de desenvolvimento. A Paraíba hoje está instalando em João Pessoa os primeiros computadores quânticos da América Latina. Isso vai mudar, aliás já está mudando, a ciência e tecnologia do estado. Temos várias empresas buscando fazer parceria para utilizar essa grande ferramenta. Então, acho que é pensar fora da caixa, fora da curva, mudar a mentalidade e trazer novas oportunidades para a juventude. Essa deve ser a forma de pensar, um turismo estruturante, que temos que interiorizar, e pensar em ferrovias, terras raras.

Recentemente uma novela da TV Globo foi muito criticada por trazer uma visão estereotipada do Nordeste. Qual seria hoje a visão correta que o Sul e o Sudeste deveriam ter da região?

Essa novela foi assunto nessas últimas semanas. Confesso que vi a polêmica, acompanhei postagens rebatendo a crítica, fazendo contrapontos, mas confesso que não vejo novela (risos). E não tomei o cuidado de pelo menos assistir, porque não tenho tempo. Mas não tomei o cuidado de ver as cenas da novela que decorreram as críticas. Como foi tanta crítica, alguma coisa tinha de errado. De fato, o Nordeste não é o que se prega na novela, não são as imagens que foram colocadas. O Nordeste é um lugar, uma região pujante, que tem desafios sim, mas você estereotipar é muito ruim. É não reconhecer avanços, é preconceito, é desconhecer as mudanças que a nossa região passou nesses últimos anos, de ter novas matrizes de economia, indústrias, turismo pujante. Por isso é muito ruim quando se faz uma novela colocando como se fosse aquilo, e não é.

No próximo mandato, o presidente Lula vai enfrentar um Congresso mais hostil que o atual. Até que ponto essa dificuldade poderá rebater no Nordeste?

Para o Nordeste, que eu sempre defendi, era fundamental ter um nordestino na Presidência. É diferente quando você tem uma pessoa que sabe, que conhece a região, que venceu desafios. Por isso acredito que se não fosse o presidente Lula, a gente não teria transposição do São Francisco. Ninguém teria apostado e enfrentado uma obra que até nordestinos se colocaram contra, senão um nordestino na Presidência. Por isso, ter o presidente Lula já é importante para o Nordeste. E, apesar de ter uma bancada sobretudo no Senado contrária, vejo que há uma disposição maior também de atores como o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), como do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que devem caminhar para suas reeleições.

Mas a relação com eles foi tensa no primeiro mandato...

Há disposição de estarem mais próximos, dialogando e contribuindo para a gestão do presidente Lula, para ajudá-lo na governabilidade. O primeiro mandato trouxe muitas lições, teve momentos difíceis de colisão, como a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), um momento de crise entre poderes. Mas vejo que passado esse segundo turno, essa relação deve ter ficado melhor para a gente ter uma governabilidade melhor para o Brasil nos próximos quatro anos.

O senhor falou da reeleição de Hugo Motta e Davi Alcolumbre. O Senado parece ser um quadro mais imprevisível que o da Câmara, concorda?

Vejo que a reeleição do presidente Hugo Motta está um pouco mais consolidada, com apoios de diversos partidos. E para a Paraíba, ter uma representatividade naquela cadeira é muito importante, é ter voz, ter onde a gente buscar pleitos do nosso estado e com um presidente da Câmara defendendo conosco. Tenho certeza que mais dois anos de Hugo farão a diferença para a Paraíba, para melhor. No Senado, por ter essa bancada maior do PL, o presidente Davi vai enfrentar uma disputa. Mas ainda acredito em sua vitória, pela sua construção, pela condução no Senado. Não vejo que o impeachment de ministros do STF seja a pauta da maioria dos senadores, a prioridade para essa eleição. Mais do que pedidos de impeachment, o que deveria ser colocado na mesa é uma reforma do Judiciário, dos poderes. Vejo que o presidente Davi ainda consegue ter um diálogo melhor com os demais nomes, inclusive de centro-direita para a sua reeleição.

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