"Não amo e não preciso do poder", diz Augusto Cury, pré-candidato a presidente; confira

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Considerado a grande surpresa da corrida presidencial, o médico e escritor Augusto Cury (Avante) promete levar a pré-candidatura à frente. Contra a polarização entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), o intelectual aposta em seu “prestígio nacional e internacional” como diferencial para furar a bolha política. Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, ele justificou a entrada no páreo por “um caso de amor com a sociedade brasileira e a humanidade”.

“Estou pré-candidato porque sou contra a polarização e a radicalização. Como psiquiatra mais lido do mundo, talvez eu jamais deveria entrar no teatro da política. Como escritor brasileiro mais lido no Brasil no século XXI, também não deveria entrar na política. Mas é porque eu não preciso que estou entrando. Vivemos a era da desesperança e não há líder político que fale sobre esse tema. Estou pré-candidato porque sou a favor de 210 milhões de brasileiros. O Brasil dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sonhos. Por causa disso, porque eu não amo poder e não preciso do poder, e é um ambiente onde há muita agressividade, infelizmente”, destacou Cury.

O psiquiatra revelou que tomou a decisão há mais de uma década, e que chocou a família ao anunciar. “A minha voz talvez seja a única que aborda 100% projetos e 0% de ataques pessoais, e a única contra a polarização e a radicalização. Há 12 anos, comentei com minhas filhas e com minha esposa, e elas choraram. Em hipótese alguma elas queriam que eu enfrentasse essa batalha e que entrasse num ambiente onde há tantas pessoas que se digladiam e criticam outros sem generosidade, amam o poder e querem fazer de tudo para alcançá-lo. Eu não amo poder, não preciso do poder, eu tenho o que esses políticos sonham e talvez nunca alcancem, que é prestígio nacional e internacional. Portanto, eu estou fazendo porque eu não preciso, estou fazendo porque eu tenho um caso de amor com a sociedade brasileira e com a humanidade”, completou.

Cury reconhece que não tem experiência política como os demais concorrentes. Mas acredita que a condição de neófito não deve atrapalhar a postulação. “Eu não tenho experiência política de fato, mas quem tem experiência levou o Brasil a esse estado. Será que quem tem experiência é, de fato, um bom administrador?”, disparou.

“Eu não tenho e nem quero ter essa política de conchavos, de proteção, de amigos, de fazer projetos pessoais. Tenho experiência de gestão, meus projetos abarcam milhões de pessoas, de pais e professores. Sou empresário e não apenas intelectual, e temos vários projetos também de prevenção de suicídio gratuitamente e de transtornos psíquicos em várias países do mundo. Não tenho a experiência clássica, mas tenha certeza que eu tenho a experiência que os políticos tradicionais nunca tiveram. Não é um projeto Augusto Cury, é um projeto para o Brasil. E sou um colecionador de amigos, vou convidar as melhores mentes da política e as melhores mentes da iniciativa privada para construir o Brasil dos nossos sonhos”, pontuou o pré-candidato do Avante.

“Minha mente tem o melhor do capitalismo, mas meu coração tem o melhor do social. Não o socialismo, o social, porque eu lidei e tratei da dor das pessoas a vida toda, fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. Eu sei o que é a dor, eu vi a dor de perto e quero comunicar para as pessoas que é possível ter um coração social, que cuida dos direitos humanos, que protege as crianças. Quero mostrar que é possível fazer uma política econômica, de estado, educacional e industrial que contemple 210 milhões de brasileiros. Acredito que o brasileiro é muito inteligente e vai entender a diferença de uma pessoa que não é radicalizada e que é contra radicalização e contra a polarização, com mente capitalista e coração social, com 100% projeto e 0% de ataques pessoais”, concluiu Augusto Cury.

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