Não atribuímos hemorragia de Lula ao estresse, diz médica da Presidência

A médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, afirmou que a equipe médica não atribui a hemorragia intracraniana detectada na segunda-feira, 9, no chefe do Executivo federal ao estresse.

O médico cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular de Lula, disse que o petista sempre faz uma avaliação geral no final do ano. O que se discutiu, segundo ele, foi sobre a melhor hora para um check-up de rotina. "Não foi por questão neurológica", disse.





Segundo ele, Lula vai continuar a rotina de fisioterapia e os cuidados intensivos vão diminuindo. A expectativa é de que um novo boletim médico seja divulgado ainda nesta quinta-feira, 12, no final da tarde, após a retirada do dreno da cabeça do chefe do Executivo. De acordo com Germoglio, o foco da equipe é que a alta do presidente seja em breve.

