"Não bati em ninguém, só dei um empurrão", diz vereador que admitiu agredir mulheres

Eleito com 439 votos para representar no Legislativo os cerca de 16 mil habitantes da cidadezinha de Piancó, no interior da Paraíba, o vereador Pedro Aureliano da Silva (Cidadania-PB), também conhecido como Pedro de Zé Luzia, de 58 anos, protagonizou uma polêmica, na última quinta-feira (7), em plena sessão na Câmara Municipal. Durante discussão com o colega de parlamento Wallace Militão (PP-PB), ele acabou admitindo que batia em mulher antes de afirmar que também bateria no adversário político.

"Todo mundo conhece qual é o seu caráter. Bateu numa mulher", provocou Militão durante o bate-boca na sessão. O vereador se referia a um episódio ocorrido nos anos 1990, quando Pedro Aureliano foi acusado pela jornalista Nena Martins, hoje secretária da Mulher de João Pessoa, de xingá-la e agredi-la em frente a um hotel da cidade. "Eu bato e bato em você também!", respondeu Aureliano.

Pedro Aureliano é nascido em Piancó e faz oposição ao prefeito Daniel Galdino (PP-PB). Consequentemente, ele também faz oposição à maioria da Câmara Municipal, que conta com apenas outros dez vereadores. Ele também cumpriu mandato como parlamentar da cidade em 2012, quando foi eleito com 380 votos. Em contato com a reportagem, comentou o episódio desta quinta.

— Eu fui provocado por um vereador do lado (político) do prefeito. Ele me provocou, falou da minha irmã, que é funcionária do estado, me chamou de analfabeto e eu reagi. Eu me alterei e disse isso, mas jamais bateria em mulher — defendeu-se. — Quem mais defende as mulheres dessa cidade machista sou eu. Sempre defendi o direito das mulheres. Eles ficam me perseguindo na Câmara por ser oposição e muitas vezes você acaba não se controlando. Foi uma reação.

Questionado sobre o episódio envolvendo a jornalista em 1994, ele disse que "deu apenas um empurrão" na hoje secretária da Mulher de João Pessoa.

— Eu tive um problema há 30 anos atrás, uma discussão com uma jornalista, em quem eu não bati, apenas agredi verbalmente. Não houve agressão nenhuma. Ele (Militão) veio com as provocações e eu respondi: "bato e bato em você". Me alterei e disse isso — disse. — Eu não bati em mulher nenhuma, apenas dei um empurrão numa jornalista porque ela me provocou.

Em nota, a Câmara Municipal de Piancó disse repudiar a declaração de Pedro de Zé Luzia durante a sessão. Ainda segundo a casa legislativa, uma das vereadoras presentes durante a discussão protagonizada por ele foi empurrada. Maria de Fátima, conhecida como Tia Cotil, está em "estado de choque e com receio de frequentar a câmara", diz a nota.

A secretária estadual da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, Lídia Moura, se manifestou em nota sobre o ocorrido.

"A fala repugnantemente do Vereador de Piancó, Pedro Aureliano, confirmando que bate em mulher e avisando que bateria também no colega, reflete a verdadeira guerra contra a vida das mulheres, resultado da misoginia e da naturalização da violência. Ele falou com orgulho de um crime repugnante: a violência contra as mulheres. Repudiamos essa conduta, incompatível com o exercício de mandatos, e esperamos que o mesmo seja parado, pois há registros de suas violências desde 1994, que vieram à tona hoje", escreveu Moura.

Nena Martins contou sua versão sobre o ocorrido com o vereador Pedro Aureliano há 29 anos em entrevista à rádio 'Bandnews":

— Eu estava como radialista na cidade do Piancó (...) Em um sábado, eu fui apresentar o programa com a presença de alguns vereadores no estúdio. E um ouvinte ligou para o programa denunciando o agressor, dizendo que ele estava cometendo um erro, um crime, na cidade (...) Terminou o programa e eu fui para o hotel em que eu residia na cidade. Ele estava me aguardando, com outra pessoa. Percebi que ele estava muito embriagado, e ele ficou me agredindo com palavras, muito agressivo, e se aproximou. Ele veio bater com os papéis na minha cara, dizendo assim: 'Leve esses documentos e mostra para quem estava no estúdio que eu não cometi esse erro'.

A jornalista relata ter se assustado e caído logo em seguida, tendo cortado o braço. Pedro Aureliano, relata Martins, seguiu tentando agredi-la com chutes. Ela relata ainda ter conseguido deixar o local e feito um boletim de ocorrência. Pedro Aureliano foi posteriormente condenado ao pagamento de cestas básicas pelo episódio, segundo ela.

