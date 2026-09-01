A- A+

justiça "Não cabe a juiz investigar": os recados de Gonet a Mendonça ao defender nulidade de relatório da PF PGR destacou ministro não deveria "admitir e nem determinar" que um colega da Corte fosse "escrutinado"

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, deu uma série de recados no parecer em que defendeu a anulação do relatório que aponta o ministro Alexandre de Moraes como destinatário de mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O chefe do Ministério Público Federal ressaltou, por exemplo, que não cabe a um juiz acusar e "menos ainda" realizar "investigações pré-processuais".

Segundo Gonet, um magistrado não pode se valer da polícia como longa manus - do latim, mão estendida - para atividades que não lhe foram conferidas.

O PGR ainda destacou que decisões anteriores do Supremo "não deixam dúvida" de que, quando um juiz assume funções que não são suas acaba gerando nulidades, que contaminam as provas.

O PGR destacou Mendonça não deveria "admitir e nem determinar" que um colega da Corte fosse "escrutinado".

Anotou ainda que o ministro "nem sequer detém competência para dirigir as ações policiais contra alvos que resolva mirar".

"Quem investiga, na fase pré-processual é polícia judiciária, cabendo ao Ministério Público, como órgão de acusação, com a titularidade única para propor a ação penal, igualmente buscar elementos de convicção", frisou.

No parecer, Gonet não se manifestou sobre o conteúdo das mensagens.

Apenas argumentou que a ordem expedida por Mendonça no início da semana passada, para que a Polícia Federal identificasse os interlocutores de Mendonça, ainda que fosse autoridades com foro de prerrogativa de função é nula.

O PGR lembrou que cabe ao plenário do Supremo autorizar a investigação de integrantes da Corte.

Gonet poupou a Polícia Federal das críticas e destacou que Mendonça sabia das menções ao ministro Alexandre de Moraes nas mensagens de Vorcaro antes de determinar que a PF identificasse os interlocutores das mensagens do ex-banqueiro. "Não poderia deixar de o saber. O ato que

determinou a investigação pela Polícia Federal data de 24 de agosto de 2026. Há muito que o relator estava com todas as peças que quis fossem detalhadas por escrito", frisou.

Ainda na visão do PGR, é "certo" que Mendonça quis que a Polícia Federal detalhasse as menções que haviam nas investigações a Moraes. D

e acordo com Gonet, é "inegável" que se buscou, nas mensagens, indicativos de envolvimento de Moraes em "ilícitos". O procurador destacou que Mendonça impôs investigação a Moraes, o que não é permitido pela Lei Orgânica da Magistratura.

Veja também