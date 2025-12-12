'Não dá para brigar com a Justiça', diz suplente de Zambelli sobre decisão que cassa deputada
Adilson Barroso (PL-SP) fez críticas à perda do mandato, mas disse estar pronto para assumir
O ex-deputado Adilson Barroso (PL-SP), suplente de Carla Zambelli, afirmou ao GLOBO que aguarda apenas a comunicação formal da Câmara dos Deputados para assumir o mandato da parlamentar, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou a votação do plenário pelo arquivamento da cassação da parlamentar e determinou sua posse.
— Ainda não recebi a ligação, mas estou só esperando receber. Disseram que vão ligar a qualquer momento — afirmou.
Barroso explicou que ocupava uma cadeira na Câmara até o início de dezembro, quando deixou o mandato com o retorno do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) ao Legislativo. Segundo ele, a decisão do STF provocou uma reviravolta inesperada:
— Eu estava como deputado até o dia 3 de dezembro, quando o Derrite voltou e tive que desmobilizar. Mas, com essa surpresa, do Moraes não concordar com a Câmara e ela já não ter mais chance nenhuma de continuar com o mandato, estou pronto.
Durante o período em que Zambelli se licenciou por três meses, quem assumiu o mandato foi o deputado Coronel Tadeu (PL-SP), que está atrás de Barroso na linha de sucessão. Agora, a posse recai sobre Adilson Barroso que, mesmo se estivesse em exercício, teria prioridade, uma vez que a decisão do Supremo trata de perda definitiva do mandato, e não de afastamento temporário.
Leia também
• STF analisa nesta sexta (12) decisão de Moraes que determinou perda de mandato de Zambelli
• Quem é Coronel Tadeu, suplente de Carla Zambelli na Câmara que deve substituir a deputada
• Michelle diz que Congresso está de joelhos após Moraes ordenar cassação de Zambelli
Apesar de discordar do mérito da condenação, Barroso afirmou que não vê alternativa institucional diante da decisão judicial:
— Por mim ela não teria processo, nem Bolsonaro, nem ninguém. Aquele hacker é de esquerda e não dá para confiar. Mas somos um país democrático e não dá para brigar com a Justiça.
Nesta quinta-feira, Moraes considerou nula a decisão da Câmara que preservou o mandato de Zambelli e determinou a posse imediata do suplente no prazo máximo de 48 horas. Para o ministro, a votação do plenário ocorreu em clara violação à Constituição, já que, em casos de condenação criminal transitada em julgado, a perda do mandato é automática e cabe à Mesa apenas declarar o ato.
Moraes destacou que o entendimento do Supremo está consolidado desde o julgamento do mensalão, em 2012, e classificou a deliberação da Câmara como um ato nulo por inconstitucionalidade. A Primeira Turma do STF deve analisar o caso em sessão virtual extraordinária nesta sexta-feira.
Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por participação na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o hacker Walter Delgatti, e tornou-se inelegível por oito anos. Ela também foi condenada a cinco anos e três meses de prisão pelo episódio em que perseguiu um homem armado às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Atualmente, está presa na Itália.