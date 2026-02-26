A- A+

ELEIÇÕES 2026 "Não dá para oficializar": plano de Flávio Bolsonaro no DF expõe novo ponto de atrito com Michelle Pré-candidato condiciona o apoio a Celina Leão, que ex-primeira-dama já contava como certo, à definição de Ibaneis sobre o Senado

Anotações feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a formação de chapa no Distrito Federal expuseram mais um ponto de tensão entre o pré-candidato à Presidência e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).



No esboço registrado durante reuniões na sede do partido, o apoio à vice-governadora Celina Leão (PP) para o governo local aparece condicionado a uma definição do governador Ibaneis Rocha (MDB) sobre disputar o Senado. A ressalva coloca em compasso de espera um arranjo que vinha sendo tratado como natural no entorno de Michelle, aliada política de Celina no DF.

Ao lado do desenho que previa Celina ao governo e duas candidaturas do PL ao Senado, com Michelle e a deputada Bia Kicis (PL), Flávio anotou que, caso Ibaneis entre na disputa pelo Senado, “não dá para oficializar” a composição.

A observação indica que a direção nacional do partido mantém margem para reavaliar o palanque na capital, mesmo diante da proximidade entre Michelle e a vice-governadora.

Michelle é aliada de Celina Leão e mantém interlocução frequente com o grupo político local. A eventual revisão do apoio à vice-governadora, portanto, contraria a expectativa de consolidação antecipada da chapa e indica que o comando nacional do partido prefere aguardar o desfecho do movimento de Ibaneis antes de fechar a engenharia eleitoral.





Desgaste com crise no BRB

Ibaneis, por sua vez, tenta viabilizar candidatura ao Senado em meio ao desgaste provocado pela crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB). O governador tem defendido a construção de um palanque único na capital e busca apoio para sua pretensão.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, porém, já sinalizou que apoiará, ao Senado, a dobradinha do PL representada pela própria Michelle e Bia Kicis.

O episódio ocorre em meio a ruídos públicos no campo bolsonarista. Nos últimos dias, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro cobrou maior engajamento de Michelle e do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na campanha presidencial de Flávio. Após visitar o pai na Papudinha, o senador adotou tom conciliador e afirmou ontem que pretende conversar diretamente com a ex-primeira-dama para superar divergências.

— Nós somos adultos, vamos conversar. Vou procurar todo mundo, como sempre fiz — disse Flávio, acrescentando que todos estariam “na mesma página”.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também afirmou recentemente não ter dúvidas de que Michelle estará no palanque do senador, minimizando a existência de racha interno. Ainda assim, o conteúdo das anotações indica que, no plano estadual, as definições seguem condicionadas a fatores locais e não estão blindadas por alinhamentos pessoais.

Procuradas, Michelle e Celina Leão não quiseram comentar o teor das anotações. Flávio, ao falar sobre o documento, afirmou que os registros refletem sugestões e avaliações feitas durante reuniões partidárias e não necessariamente posições definitivas. (Colaborou Luísa Marzullo)

