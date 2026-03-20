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COMBUSTÍVEIS "Não daremos trégua", diz Silveira, ao citar que 1.192 postos já foram fiscalizados disse que Lula tomou as medidas necessárias para impedir o aumento dos preços dos combustíveis

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira, 20, que 1.192 postos de combustível já foram fiscalizados e mais de 52 distribuidoras foram multadas, nos últimos três dias, por aumento abusivo do preço dos combustíveis Silveira destacou o trabalho da força-tarefa feita pelo Agência Nacional do Petróleo (ANP), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pela Polícia Federal (PF), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e os Procons estaduais. "Não daremos trégua um minuto sequer", afirmou.

Adotando o discurso do governo nos últimos dias para conter os efeitos da crise no petróleo na popularidade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Silveira disse que Lula tomou as medidas necessárias para impedir o aumento dos preços dos combustíveis.

As iniciativas citadas pelo ministro foram as isenções do PIS e Cofins e a subvenção de R$ 0,64/litro do diesel.

"O Brasil não deixou de tomar as medidas necessárias para impedir que os brasileiros e as brasileiras paguem pela guerra. O presidente Lula chamou a sua equipe e determinou a isenção dos impostos federais do diesel no Brasil. Além disso, criou a subvenção para que a gente pudesse neutralizar o aumento que teve que dar a Petrobras na semana passada", afirmou Silveira.

Segundo o ministro, os preços permanecem altos por conta da "irresponsabilidade" de comerciantes e produtores de combustíveis. Silveira disse que o próximo passo a ser adotado pelo governo é a da fiscalização.

"Infelizmente, a usura e a irresponsabilidade daqueles que estão na ponta comercializando os combustíveis e os distribuidores fizeram com que a gente tivesse que avançar um passo a mais, na fiscalização", declarou o ministro.

Nesta sexta, Silveira acompanhou Lula no anúncio de investimentos de R$ 9 bilhões da Petrobras em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), há a previsão de geração de 36 mil empregos em 10 anos.

Também foi descerrada a placa de inauguração da primeira usina fotovoltaica da estatal, que iniciou funcionamento no final de dezembro passado. São 20 mil painéis fotovoltaicos espelhados em 20 hectares, em um investimento de R$ 63 milhões.



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