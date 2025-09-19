"Não é bem anistiar, é diminuir a pena", diz Paulinho, em vídeo ao lado de Ciro Nogueira
Relator também afirmou que "um projeto intermediário poderia pacificar o País"
O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) publicou um vídeo ao lado do presidente do partido Progressistas, o PP, Ciro Nogueira, e afirmou que o objetivo do projeto sobre as punições aos condenados pelos atos golpistas "não é bem anistiar as pessoas".
As declarações foram divulgadas no Instagram, em vídeo, nesta sexta-feira, 19.
"Continuando essa tarefa que me deram como relator do projeto de dosimetria, vim aqui conversar com Ciro Nogueira, um dos senadores mais importantes da República", declarou o parlamentar "Vim aqui então falar da ideia, um pouco do que a gente está pensando, num projeto que possa anistiar as pessoas. Não é bem anistiar, é diminuir a pena das pessoas", disse.
O relator também afirmou que "um projeto intermediário poderia pacificar o País". Em resposta, Nogueira disse que defende uma anistia geral, mesma reivindicação da oposição que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Já deveríamos ter virado essa página da nossa história. Você sabe que eu defendo a anistia ampla, geral e irrestrita", disse o presidente do PP.
Na noite da quinta-feira, 18, Paulinho da Força havia publicado outro vídeo, ao lado do ex-presidente da República Michel Temer e do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).
Na ocasião, Temer e Aécio enalteceram a nova denominação de "PL da dosimetria", em vez de "PL da anistia".