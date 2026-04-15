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Concurso 'Não é só cabeça grande, é inteligência', diz Lula sobre desempenho estudantes cearenses em concurso Presidente também criticou vídeo sobre fome publicado por Flávio Bolsonaro e os ataques de Donald Trump ao Papa Leão XIV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao elogiar o desempenho dos estudantes cearenses aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), disse que o estado "não é só cabeça grande, é inteligência". A declaração foi proferida nesta terça-feira, em entrevista aos portais de notícias Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Revista Fórum. Na ocasião, também falou que, se o país não aproveitar os engenheiros formados pela instituição, "eles vão embora do Brasil".

— Acabamos de levar o ITA para Fortaleza porque é uma premiação para o Ceará, porque 40% de todos os alunos que entram nele são cearenses. O que tem no estado? Não é só cabeça grande, é inteligência — disse. — Estou muito otimista e até fico brincando com algum governador que, se tirarmos as coisas que fizemos de alguns estados, praticamente eles ficam vazios.

Durante a entrevista, o petista também criticou os ataques do presidente Donald Trump ao Papa Leão XIV. Nesta semana, o mandatário americano disse que "não era um grande fã" do líder da Igreja Católica, acusando-o de "brincar" com o Irã, "um país que quer uma arma nuclear". Em seguida, ele publicou uma foto que o mostrava como Jesus Cristo curando um doente. A publicação foi apagada.

— Está correta a crítica que ele fez ao presidente Trump. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Eu disse para o Trump: "não precisa ficar falando para mim que você tem o maior navio do mundo, não quero guerra com você" — disse Lula.

Ao comentar sobre o desempenho do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto, Lula disse que o adversário será pego "na mentira", citando o episódio em que o parlamentar criticou o governo com o vídeo sobre fome filmado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

— Eu tenho dito que esse ano vai da verdade contra a mentira. Os dois primeiros foram de reconstrução do país, enquanto o ano passado foi o momento de nós semearmos tudo que tínhamos para semear, e agora é o ano da colheita. Quem mentiu, mentiu. Quem mentiu, daqui para a frente, vai ser pego de calça curta, como já foi pego o Flávio naquela brincadeira do cara comendo coisa do lixo. Ele esqueceu de perceber que aquilo era no governo do pai — disse.

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