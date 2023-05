'Não eleito': Página de Dallagnol em site do TSE é atualizada após cassação de mandato

A- A+

A página da candidatura de Deltan Dallagnol (Podemos-PR) na campanha de 2022 foi atualizada no site do Tribunal Superior Eleitoral, após a decisão do tribunal desta terça-feira que cassou o mandato do então deputado federal. Agora, na legenda da foto de Dallagnol consta a informação 'Não eleito' e a Lei da Ficha Limpa é apontada como motivo para o indeferimento do registro da sua candidatura.

A decisão de cassar candidatura de Dallagnol foi tomada por unanimidade pelos ministros do tribunal. Deltan ainda poderá apresentar recurso ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas já sem o mandato.

Todos os ministros seguiram a posição do relator, ministro Benedito Gonçalves, que considerou que Deltan pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa, que poderia torná-lo inelegível.

— Constata-se, assim, que o recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou, de forma capciosa e deliberada, uma série de atos para obstar processos administrativos disciplinares contra si e, portanto, elidir a inelegibilidade — afirmou Gonçalves em seu voto.

A decisão foi baseada na Lei da Ficha Limpa, que determina que são inelegíveis por oito anos os magistrados e membros do Ministério Público que "tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar".

O pedido de cassação foi apresentado pela federação PT, PCdoB e PV e pelo PMN. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) rejeitou o pedido, mas os partidos recorreram ao TSE.

Veja também

Justiça Comandante do Exército diz que prisão de Mauro Cid ocorreu 'dentro das leis'