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Debate "Não estou aqui para me vitimizar", diz Raquel Lyra em evento do setor da construção civil Governadora afirmou também que a gestão dela enfrentou desafios sem deixar de buscar resultados

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) participou, nesta segunda-feira (31), de um almoço com representantes da construção civil e do mercado imobiliário de Pernambuco. O encontro, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) e pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), teve como foco as pautas de habitação e desenvolvimento urbano no estado.

Durante o encontro, o presidente do Sinduscon-PE, Paulo Wanderley, se solidarizou com Raquel Lyra após a circulação de panfletos apócrifos com críticas à governadora. O episódio também foi mencionado pela candidata.

“Quero agradecer o carinho e a solidariedade que eu tenho recebido, não só no episódio de ontem, mas em tantos outros dos quais fui vítima ao longo dessa caminhada”, afirmou Raquel.

A governadora também destacou o fato de ser a primeira mulher a ocupar o cargo no estado e afirmou que sua gestão enfrentou desafios sem deixar de buscar resultados.

“Eu não estou aqui para me vitimizar, e vocês nunca me viram fazendo isso. Se eu tivesse que fazer isso, eu não tinha governado. Mas a gente foi para cima. A gente não falou de problema e a gente foi para cima”, declarou.

Durante o almoço, Raquel ainda apresentou ações realizadas ao longo dos três anos e oito meses de gestão, com destaque para as políticas de habitação. Ela mencionou o programa Morar Bem Pernambuco e afirmou que a construção civil tem papel importante na geração de empregos e na movimentação da economia estadual.

“Foi juntos que construímos a política do Morar Bem Pernambuco. Nosso time, eu digo que tem um só, né? Nós junto com vocês”, afirmou.

Planejamento e infraestrutura

Representantes do setor defenderam a continuidade de políticas habitacionais e destacaram a importância de programas que ofereçam previsibilidade para o mercado imobiliario. Durante a reunião, um dos participantes afirmou que o Morar Bem Pernambuco se tornou uma referência e defendeu que o programa seja transformado em uma política de estado

Raquel destacou a implantação do licenciamento ambiental digital e afirmou que quase mil atividades foram retiradas da necessidade de licenciamento. A governadora também citou a ampliação da CPRH e a criação da Secretaria de Projetos Estratégicos, que reúne cerca de 350 engenheiros e arquitetos.

“Agora a gente precisa planejar de verdade um Estado com pé no chão, ano a ano. É um planejamento de 20 anos”, afirmou.

Na área de infraestrutura, Raquel mencionou a dragagem de cinco quilômetros do Rio Beberibe, com investimento de R$ 140 milhões, além de obras de contenção de encostas e recuperação de barragens. Para conter o avanço do mar, o estado pretende atualizar um projeto da UFPE, com previsão de investimentos de cerca de R$ 1 bilhão.

Metrô e mobilidade

Sobre o Metrô do Recife, a governadora afirmou que foram destravados cerca de R$ 50 milhões para manutenção e melhorias no sistema. Ela também defendeu a possibilidade de estadualização, desde que haja aporte do governo federal.

Segundo Raquel, os estudos apontam para um aporte entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões. Já em relação ao Arco Metropolitano, maior projeto de infraestrutura viária e logística em andamento na Região Metropolitana do Recife, afirmou que cobra do governo federal o avanço da obra.

Na mobilidade, a governadora destacou a chegada de cerca de 100 ônibus elétricos e a preparação de novos lotes do transporte coletivo para concessão. Ela também afirmou que empresas chinesas demonstraram interesse em colaborar com Pernambuco em estudos e testes na área.

“A gente precisa construir soluções para permitir que a gente passe mais tempo em casa do que no trânsito”, afirmou.

Transporte público

Na área de mobilidade, Raquel afirmou que o governo estadual prepara o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) dos processos para concessão de outros lotes do sistema de transporte coletivo por ônibus.

Ela também destacou a chegada de cerca de 100 ônibus elétricos, viabilizados em parceria com o governo federal, e a ampliação da frota de veículos com ar-condicionado.

A governadora lembrou ainda a experiência observada durante visita à China, afirmando que empresas daquele país demonstraram interesse em colaborar com Pernambuco em estudos e testes relacionados à mobilidade urbana. “A gente precisa construir soluções para permitir que passe mais tempo em casa do que no trânsito”, afirmou.

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