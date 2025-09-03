A- A+

crime organizado ''Não existe braço do crime organizado na política'', diz Cláudio Castro Governador defende que leis eleitorais sejam mais rígidas para evitar infiltração de criminosos nas instituições

O governador Cláudio Castro disse nesta quarta-feira não acreditar que o crime organizado já tenha conseguido se infiltrar na política. O comentário foi feito na sede do Batalhão de Operações Policiais (Bope), na Favela Tavares Bastos, em Laranjeiras, onde anunciou investimentos na corporação.

A resposta foi dada ao ser perguntado sobre a prisão do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Jóias (sem partido), suspeito de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

— Não acredito que exista um braço dessas instituições na política, mas querendo entrar na política, isso está claro . Sobretudo na Alerj, não houve tentativas de atrapalhar o trabalho de policia, mas sim vontade de acertar. As leis eleitorais têm que ser mais duras para evitar que essas pessoas entrem seja na política ou instituições como o Judiciário. — disse Castro.

A investigação revelou que TH Jóias utilizava o mandato para favorecer o crime organizado, intermediando a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Também foram presos, entre outros: Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, apontado como traficante; Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, assessor de TH Jóias; o subsecretário de Defesa do Consumidor secretário Alessandro Pitombeira Carracena; e o delegado da Polícia Federal Gustavo Stteel.

