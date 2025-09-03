Qua, 03 de Setembro

crime organizado

''Não existe braço do crime organizado na política'', diz Cláudio Castro

Governador defende que leis eleitorais sejam mais rígidas para evitar infiltração de criminosos nas instituições

Cláudio Castro, governador do Rio de JaneiroCláudio Castro, governador do Rio de Janeiro - Foto: Rogério Santana/Governo do Rio de Janeiro

O governador Cláudio Castro disse nesta quarta-feira não acreditar que o crime organizado já tenha conseguido se infiltrar na política. O comentário foi feito na sede do Batalhão de Operações Policiais (Bope), na Favela Tavares Bastos, em Laranjeiras, onde anunciou investimentos na corporação.

A resposta foi dada ao ser perguntado sobre a prisão do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Jóias (sem partido), suspeito de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

— Não acredito que exista um braço dessas instituições na política, mas querendo entrar na política, isso está claro . Sobretudo na Alerj, não houve tentativas de atrapalhar o trabalho de policia, mas sim vontade de acertar. As leis eleitorais têm que ser mais duras para evitar que essas pessoas entrem seja na política ou instituições como o Judiciário. — disse Castro.

A investigação revelou que TH Jóias utilizava o mandato para favorecer o crime organizado, intermediando a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Também foram presos, entre outros: Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, apontado como traficante; Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, assessor de TH Jóias; o subsecretário de Defesa do Consumidor secretário Alessandro Pitombeira Carracena; e o delegado da Polícia Federal Gustavo Stteel.

