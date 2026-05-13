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caso master 'Não foi por falta de aviso', diz Haddad no Instagram após áudio de Flávio a Vorcaro "Com todo respeito ao direito de defesa, eles vão para a cadeia", diz Haddad

O pré-candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reagiu nesta quarta-feira (13) ao áudio divulgado pelo Intercept Brasil em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Com todo respeito ao direito de defesa, eles vão para a cadeia", diz Haddad. "Vão para a cadeia depois do devido processo legal, da sentença transitada em julgado, tudo bem bonitinho. Porque isso vai revelar um esquema de crime organizado que, quando revelado na sua inteireza, vai demonstrar quem efetivamente rouba o Brasil."

No vídeo antigo republicado, Haddad citava a Operação Carbono Oculto, realizada no fim de agosto que desbaratou uma quadrilha na área de combustíveis e fundos. Na ocasião, afirmou que as investigações iriam revelar, "devagarzinho", um esquema de crime organizado capaz de demonstrar "quem efetivamente rouba o Brasil". "Não foi por falta de aviso", escreveu o petista na legenda da publicação.

O áudio de Flávio a Vorcaro é datado de 8 de setembro. Na gravação, o senador diz ao banqueiro que estava "sem graça" de cobrá-lo, mas alegava que o filme vivia um momento decisivo e acumulava parcelas em atraso. O senador também afirmou que havia tensão em torno de pagamentos ao ator Jim Caviezel, que interpreta Bolsonaro, e ao diretor Cyrus Nowrasteh.

Em outras mensagens reveladas, Flávio ainda escreve a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs", disse.



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