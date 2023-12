"Não gosto de levar desaforo para casa", diz Ciro Gomes sobre revidar tapa em jovem

A- A+

O ex-presidenciável pelo PDT Ciro Gomes justificou agressão a jovem que o chamou de "bandido" por não achar razoável uma "pessoa decente" ser insultada "de graça", após afirmar que não gosta de levar desaforo para casa. O pedetista deu as declarações em entrevista, nesta segunda-feira, ao podcast do vereador Pedro Ferreira Mesquita Filho, conhecido como PPCell (PSD).

— Não acho razoável uma pessoa decente ser insultada de graça e não reagir. Eu fico pensando que, se não reagir, estou aceitando — afirmou Ciro. — No fim, o filho da gaita que fez a provocação, que chama gente séria de ladrão, misturando alhos com bugalhos, que possivelmente vota em ladrão.

Neste domingo, viralizou um vídeo em que o músico Tiê Rocha, de 30 anos, provocou Ciro Gomes em um show de samba em Fortaleza, capital do Ceará. No momento, ele chamou o político de bandido e, logo em seguida, levou um tapa no rosto, e o ex-ministro pediu para ser respeitado.



Em uma publicação nas redes sociais, o músico afirmou que o candidato à Presidência em 2022 demonstrou "zero controle emocional" e que o Ciro "vai aprender a respeitar a cara de um sertanejo":

"Ciro vai aprender a respeitar a cara de um sertanejo. Eu fiz uma pergunta e ele podia ter só dado uma gargalhada na minha cara e saído, mas resolveu me agredir, nítido comportamento de uma pessoa com zero controle emocional", escreveu o músico em um comentário nas redes sociais. Em outra postagem, Tiê se refere a Ciro como "branco cis desequilibrado".

