EX-PRESIDENTE "Não há crime nenhum", diz Bolsonaro sobre ter passado dois dias na Embaixada da Hungria Estadia do ex-presidente ocorreu quatro dias depois de PF ter apreendido seu passaporte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira que "não há crime nenhum" em ter passado duas noites na embaixada da Hungria, em Brasília. A estadia, revelada pelo jornal americano The New York Times, ocorreu quatro dias depois de o ex-mandatário ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal.

— Porventura, dormir na embaixada, conversar com embaixador, tem algum crime nisso? — questionou o ex-presidente. — Tenha a santa paciência, deixa de perseguir, pessoal. Quer perguntar da baleia? Da Marielle Franco? Eu passei seis anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. Seis anos. Vamos falar dos móveis do (Palácio da) Alvorada que eu fui acusado de desviar? — completou.

Ao ser perguntado sobre o motivo de sua permanência na embaixada, Bolsonaro disse que não iria responder "porque tem muita senhora aqui". O ex-presidente falou com a imprensa após participar, nesta segunda-feira, da entrega do título de cidadã paulistana à sua mulher, Michelle Bolsonaro (PL).

Mais cedo, durante o evento de filiação da secretária estadual de Políticas para Mulher, Sonaira Fernandes, ao PL, Bolsonaro disse que costuma comparecer a embaixadas pelo país. A declaração foi dada espontaneamente, sem que ele tivesse sido perguntado sobre o assunto.





— Temos boas relações internacionais, como até hoje mantenho relação com alguns chefes de estado pelo mundo — disse Bolsonaro. — Frequento embaixadas pelo país, converso com embaixadores. Não tenho passaporte, está detido, se não estaria com (os governadores) Tarcísio (de Freitas) e (Ronaldo) Caiado nessa viagem a Israel, um país irmão — acrescentou.

