CÂMARA

Não há data certa ainda, diz Hugo Motta sobre votação do IR

As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 9, e foi dada a jornalistas na Câmara

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. - Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que ainda não há data para pautar o projeto sobre a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR).

As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 9, e foi dada a jornalistas na Câmara. De acordo com o parlamentar, o assunto deve ser discutido na próxima reunião do colégio de líderes. "Não tem uma data certa ainda", declarou o parlamentar.

Mais cedo, Motta realizou em sua residência oficial, em Brasília, uma reunião com os líderes das bancadas. Segundo deputados que participaram do encontro, o acordo foi pautar apenas projetos consensuais nesta semana.

