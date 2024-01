'Não há denúncia contra o padre Júlio Lancellotti', diz secretário de Desenvolvimento Social de SP

A- A+

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, Carlos Bezerra Jr., publicou um vídeo em suas redes sociais nessa quinta-feira (4) em defesa do padre Júlio Lancellotti, cuja atuação está na mira de um proposta de CPI na Câmara Municipal paulistana. Bezerra elogiou o trabalho do religioso no centro da capital e ressaltou que não há denúncias contra ele.

— Uma CPI que tivesse por objetivo convocar o padre Júlio não teria a minha assinatura. E por dois motivos muito simples: o padre não recebe nenhum recurso público para fazer o que ele faz há anos. E não há absolutamente nenhuma denúncia contra ele que justifique qualquer CPI ou oitiva — afirmou o secretário da gestão Ricardo Nunes (MDB), que é vereador licenciado do PSDB.

Bezerra Jr. ainda questionou a possibilidade de a Comissão Parlamentar de Inquérito avançar na Casa Legislativa e lembrou que diversos vereadores já retiraram o apoio à proposta. Entre eles, Sidney Cruz (Solidariedade), Thammy Miranda (PL), Xexéu Tripoli (PSDB) e Sandra Tadeu (União).

— O documento recebeu assinatura de vários vereadores no início do mês de dezembro, mas essa CPI não foi instaurada, ela está na fila com 45 outros pedidos e eu duvido que seja (instaurada), porque muitos dos que assinaram a proposta, inclusive alguns pares meus do PSDB, estão neste momento se dizendo ludibriados e retirando suas assinaturas porque não sabiam desse tipo de proposta.

O secretário de Nunes terminou o vídeo elogiando a atuação de Júlio Lancellotti no centro:

— Eu queria aqui reforçar minha profunda admiração e respeito pela pessoa do padre Júlio, pela trajetória dele. A gente sempre atuou junto, acreditando nos mesmos propósitos, trabalhando em favor das pessoas que vivem em situações mais precarizadas, em situação de rua, e quero manifestar minha solidariedade a ele — acrescentou o tucano.

Veja também

8 de janeiro Exército pune dois oficiais por participarem dos atos golpistas do 8 de janeiro