O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (26) que não há dúvida de que o ex-presidente Jair Bolsonaro conhecia e manuseava a minuta do golpe de Estado.

A fala ocorreu durante sessão da Primeira Turma da Corte que analisa se Bolsonaro e outras sete pessoas se tornarão rés por tentativa de golpe de Estado.

"Não há dúvida que Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. As interpretações sobre o fato vão ocorreu durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será analisou e não quis, se analisou e quis, isso será no juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida e que ele tinha conhecido da minuta do golpe que foi apreendida", afirmou.

