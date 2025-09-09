A- A+

JULGAMENTO Não há dúvida que houve reunião de Braga Netto com kids pretos, afirma Moraes O ministro ironizou as alegações das defesas de que os militares foram tirar foto ou "simplesmente conhecer" o general

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira, 9, que "não há dúvida" de que houve a reunião, na casa do general Braga Netto, com "kids pretos", sobre a operação que visava a execução do plano de assassinato de autoridades. Moraes ironizou as alegações das defesas de que os militares foram tirar foto ou "simplesmente conhecer" Braga Netto. "Não é muito comum no sistema militar", disse.

O ministro Flávio Dino chegou a ironizar. "Essa foto veio aos autos?".

"Não", respondeu Moraes. "A foto se perdeu no Whastapp", completou.

Moraes destacou que também há prova de que houve a discussão sobre o financiamento da operação. "A conversa existiu, a necessidade do financiamento existiu", ponderou, citando diálogos nos autos. Nesse contexto, lembrou ainda que, segundo o delator Mauro Cid, o dinheiro para o financiamento da operação foi entregue a Braga Netto pelo "pessoal do agronegócio".

