"Não há necessidade de intervenção cirúrgica", diz diretor de hospital onde Bolsonaro está internado

A- A+

O médico Luiz Roberto Fonseca, diretor do Hospital Rio Grande, onde Jair Bolsonaro (PL) está internado em Natal (RN), afirmou nesta sexta-feira que não há indicativo de que o ex-presidente precisará passar por intervenção cirúrgica. O ex-mandatário foi internado hoje, após sentir fortes dores no abdômen. O quadro tem conexão com a facada sofrida durante as eleições de 2018.

Em entrevista coletiva, o responsável pela unidade hospital disse que a sonda nasogástrica tirou Bolsonaro da condição de urgência.

— Ele, na verdade, ele não tem condições de alta. Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal. Está em avaliação, imagiológica. Por agora, não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. Após a sonda nasogástrica, a condição clínica melhorou, saiu da condição de urgência.

Fonseca afirmou ainda que o ex-presidente permanecerá em dieta zero e hidratação intensa, para regular o funcionamento do intestino.

— Ele não tem sinal mais clínicos que falem a favor de um abdômen agudo obstrutivo ou um abdômen infeccioso que impõe a necessidade de intervenção cirúrgica no momento.

Segundo o diretor do hospital, um andar inteiro foi reservado para Bolsonaro, por questões de segurança. Ele afirma que o ex-presidente está consciente, bem humorado e já conversou com os médicos e com a família.

Caso os médicos dele optassem por uma transferência, o ex-mandatário estaria estável o suficiente para viajar em UTI aeroespacial.

— É uma decisão que cabe a família — finalizou.

Veja também