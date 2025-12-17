Qua, 17 de Dezembro

ATOS GOLPISTAS

Não há negociação ou acordo no Senado envolvendo PL da Dosimetria, diz Gleisi no X

O projeto deve ser votado na Casa nesta quarta-feira, 17

A Ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann A Ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira, 17, pelo X, que não há negociações ou acordos no Senado que envolvam o PL da Dosimetria. O projeto, que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de Janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deve ser votado na Casa nesta quarta-feira, 17.

"Não há nenhuma negociação ou acordo no Senado envolvendo o projeto de lei da redução de penas para os golpistas condenados pelo STF. O governo é contra essa proposta e orienta sua base a votar contra, por razões já conhecidas: quem atentou contra a democracia tem de pagar por seus crimes e, além disso, o projeto aprovado na Câmara beneficia condenados por vários outros crimes", afirmou Gleisi.

Nesta terça, senadores passaram a afirmar que o projeto de dosimetria fazia parte de um acordo firmado entre governo e oposição, em troca da aprovação do projeto sobre benefícios tributários.

Além de Gleisi, outras lideranças do governo negam que haja uma negociação para a aprovação do projeto que reduz as penas impostas ao ex-presidente.
 

