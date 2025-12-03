A- A+

judiciário "Não há no mundo poder judiciário tão forte quanto o do Brasil", diz Moraes Ministro do STF afirmou que a atuação da Justiça não passou despercebida e por isso a Corte Suprema vive "sob ataque"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou, nesta terça-feira (2), que o poder judiciário brasileiro é o mais forte do mundo. No discurso, feito durante o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Moraes destacou que a atuação da Justiça não passou despercebida e por isso a Corte Suprema vive "sob ataque".

— Não há no mundo poder judiciário tão forte quanto o do Brasil, porque o poder judiciário brasileiro não depende de eleição ou de influência e dinheiro externo — disse.

Segundo o ministro, o avanço fez com que a instância ganhasse "inimigos".

— A força fez com que os seus inimigos, principalmente aqueles que acham que liberdade e igualdade é só para eles e não para toda sociedade, fez com que esses grupos economicamente fortes e integrados internacionalmente passassem a atacar o poder judiciário — afirmou.

Durante sua fala, Moraes também alegou que pesquisas apontam que há mais de uma década grupos com muito dinheiro financiam uma massiva desinformação contra o poder judiciário.

— Se a gente for nas redes sociais, é inegável a tentativa de deslegitimar o poder — declarou.

O ministro acrescentou que essa tentativa aconteceu no mundo todo, mas com uma força expressiva no Brasil porque o país tem o poder judiciário mais forte.

— Hoje qualquer influencer vira um analista judiciário. Não sabe nem a composição do tribunal mas é o melhor analista de todos os tempos com 10, 20 milhões de seguidores. Isso faz com que o judiciário viva sob o ataque — afirmou.

Veja também