Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

Em nota, o PSDB disse receber com preocupação a notícia da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso", diz a nota assinada pela executiva nacional do partido.



O pronunciamento ressalta que das cinco pessoas a ocupar a presidência desde a redemocratização, dois sofreram impeachment e outros dois foram presos. "É como se, numa família de cinco irmãos, quatro tivessem problemas graves com a Justiça. Isso não é motivo de orgulho - é um alerta vermelho sobre a saúde da nossa democracia."



O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio. "Não somos oposição cega que torce pelo pior. Queremos um Brasil que funcione, independentemente de quem esteja no poder", complementou.



A executiva nacional do partido avaliou que a prisão piora a imagem do País a nível internacional e fala sobre as eleições do ano que vem. "2026 está logo ali. É hora de pensarmos que tipo de liderança queremos: a que inflama ou a que pacifica? A que divide ou a que une? A que respeita as instituições ou a que as desafia constantemente?"

