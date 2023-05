A- A+

Governo Federal "Não há pessoa mais capacitada que Padilha", diz José Múcio sobre a articulação política do governo Ministro da Defesa esteve em evento no Rio da manhã desta segunda-feira (8)

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu, nesta segunda-feira (8), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, das recentes críticas por sua articulação política. Múcio participou, nesta segunda-feira, de cerimônia em comemoração ao Dia da Vitória, data que celebra o final da Segunda Guerra Mundial, no Rio.

— Alexandre Padilha está à frente disso e não há pessoa mais capacitada. Talvez faltem algumas conversas, mas Lula e o ministro darão conta — disse.

A declaração ocorre quase uma semana após a primeira derrota do governo no Congresso Nacional. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados suspendeu dois parágrafos do decreto presidencial que alterava o Marco do Saneamento Básico. A base governista não conseguiu formar maioria, apesar dos esforços do líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE). Ele criticou publicamente os líderes de partidos que possuem ministérios e orientaram as suas bancadas a votar de maneira contrária ao decreto de Lula.

No segundo mandato Lula, entre novembro de 2007 e setembro de 2009, Múcio esteve à frente do Ministério de Relações Institucionais. Na ocasião, ganhou confiança do presidente e de seus aliados políticos por seu perfil conciliador.

— Nós não tínhamos orçamento secreto, atualmente são tempos bem mais difíceis, mas Padilha é capacitado — voltou a defender o ministro.

Após seu período à frente da articulação, Múcio foi nomeado para o Tribunal de Contas da União (TCU), onde permaneceu até 2020 quando se aposentou.

O ministro cumpriu agenda no Rio nesta manhã, na qual agraciou 183 instituições e personalidades com a Medalha da Vitória, condecoração referente aos ex-combatentes que participaram do conflito que teve fim em 1945, há 78 anos. Lideranças militares do Exército, Marinha e Aeronáutica marcaram presença. Múcio foi recebido com tiros de canhão.

