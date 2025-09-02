A- A+

JULGAMENTO "Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório Os comentários do ministro foram feitos durante o primeiro dia de julgamento da trama golpista de 2022

O ex-assessor do presidente americano Donald Trump, Jason Miller, reagiu nesta terça-feira, 2, aos comentários do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, feitos durante o primeiro dia de julgamento da trama golpista de 2022.

O aliado de Trump, afirmou que "não negocia com terroristas", em resposta à declaração de Moraes de que "a soberania jamais será negociada".

O comentário de Moraes antecedeu a leitura do relatório sobre a ação que julga a tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022. No processo, serão julgados o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete militares envolvidos no ato.

Moraes iniciou seu discurso enaltecendo a soberania brasileira e afirmou que ela "não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida". A declaração, sem menções diretas, motivou a reação do ex-assessor de Trump.

Em resposta, Jason Miller escreveu na rede social X, uma publicação compartilhada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro "Observado. E seria sensato que @STF_oficial @Alexandre soubesse que os Estados Unidos não negociam com terroristas".

