A- A+

GOVERNO FEDERAL 'Não pretendemos usar lei de reciprocidade', diz Alckmin sobre crise com os EUA Vice-presidente Geraldo Alckmin participou de evento Valor 1000 nesta segunda e desconversou sobre eleições de 2026

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta segunda-feira (15) que acredita em uma melhora na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, a despeito do aumento das ameaças de novas sanções americanas após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Tem que acreditar nisso, eu sou anestesista. O Brasil tem agido com cautela, veja que que nós defendemos, livre comércio e multilateralismo. Então para isso existe legislação mundial do comércio, a OMC. Então o que o Brasil fez foi ir a OMC, que não está em plenas poderes porque não tem a sua segunda instância, mas fizemos o correto — afirmou Alckmin, em evento Valor 1000, do jornal Valor Econômico, no Hotel Unique, na Zona Sul de São Paulo.

O vice-presidente também afirmou que o país não deve adotar, por ora, lei de reciprocidade.

— Tem uma lei de reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional que nós não pretendemos utilizar neste momento. Eu acho que não vamos responder, vamos dialogar. Então nós acreditamos que tem espaço para o diálogo e para a negociação (...) Então, você facilitou a licitação para café, carne, pescado, fruta, um conjunto de medidas para atender, para mitigar os efeitos do tarifaço enquanto nós estamos trabalhando para reduzir essas alíquotas que não têm justificativa — afirmou.

O Valor 1000 chega à 25ª edição neste ano e premia as 28 empresas líderes de seus setores no Brasil, nesta segunda. Na ocasião, está sendo lançado o anuário Valor 1000, com um amplo conjunto de dados que permite dimensionar o peso das operações das grandes companhias para o Brasil.

Veja também