ELEIÇÕES 2026 "Não pretendo concorrer ao cargo do governador do estado de São Paulo", diz Guilherme Derrite Secretário da Segurança Pública de SP descartou hipótese de se candidatar ao posto no caso de Tarcísio sair para a presidência

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, descartou na manhã desta segunda-feira (19) a possibilidade de sair candidato ao governo do estado na eleição presidencial de 2026. A fala ocorreu durante evento do Sindicato Patronal do setor privado da saúde em São Paulo (SindHosp) e da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo (Fesaúde).

A eventual candidatura ocorreria na hipótese de o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desistir da reeleição ao cargo para concorrer à presidência. Tarcísio é um dos nomes da direita cotados para concorrer no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030.

— Não pretendo concorrer ao cargo do governador do Estado de São Paulo, até porque eu estou 100% alinhado com o governador Tarcísio de Freitas. Ele é candidato à reeleição, já falou isso algumas vezes. Ele sendo candidato à reeleição, eu estou muito feliz e honrado por ter o meu nome, principalmente indicado por ele, para concorrer à vaga ao Senado da República nas eleições do ano que vem —disse Derrite.

Deputado federal licenciado, Derrite deixará o Partido Liberal (PL) para ir para o Progressistas (PP). O evento da transição está marcado para a próxima quinta-feira (22).

A mudança teve aval dirigente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, filiado à sigla.

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, foi o responsável por costurar a transição. A mudança de partido se deve, em parte, ao fato de o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente licenciado e morando nos Estados Unidos, ser cotado como candidato ao Senado.

