INTERROGATÓRIO "Não provoca" e "fumaça" nos blindados: Moraes faz ironias em depoimentos da trama golpista no STF Advogados avaliam que 'bom humor' do ministro tem ajudado a deixar réus mais à vontade

Comentários e observações do ministro Alexandre de Moraes durante os interrogatórios no Supremo Tribunal Federal (STF) da trama golpista marcaram os quatro primeiros depoimentos realizados. "Doutor...não provoca", "blindados esfumaçados" e provérbio chinês foram algumas das intervenções irônicas do magistrado.

Na oitiva do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, realizada nesta terça-feira, o relator da ação relembrou o episódio dos "blindados esfumaçados" e arrancou risadas até do réu.

Um dos advogados que atua na defesa de um dos oito réus e está presente na sessão avaliou, de forma reservada ao Globo, que o "bom humor" de Moraes tem ajudado a deixar os réus mais à vontade.

Ao perguntar sobre o desfile de "blindados esfumaçados" na Esplanada dos Ministérios em agosto de 2021, Moraes citou o provérbio chinês de que "coincidências não existem". O desfile ocorreu no dia em que estava marcada a votação da proposta de emenda constitucional (PEC) do voto impresso.

— Nesse caso em particular, eu tenho que discordar dos chineses, foi uma coincidência — disse Garnier, em tom de brincadeira.

O provérbio chinês de que "coincidências não existem" foi mencionado mais uma vez por Moraes, desta vez no interrogatório de Anderson Torres, ao perguntar para o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro o motivo de sua viagem para os Estados Unidos às vésperas do 8 de janeiro.

— Vou repetir o que eu disse para o almirante Garnier, apesar de perceber que ele não acredita no ditado chinês, que coincidências não existem — afirmou Moraes.

Anderson Torres respondeu que tinha férias já programadas com a família e que ele havia comprado suas passagens no dia 21 de novembro, antes que houvesse qualquer manifestação com violência em Brasília. Segundo o ex-ministro da Justiça, no dia 8 de janeiro, ele estava na Disney.

Ainda durante o interrogatório de Anderson Torres, o advogado dele, Eumar Novacki, repetiu uma pergunta feita durante as fases de interrogatórios que provocou uma reprimenda de Moraes a ele. Nesta hora, o ministro do STF disse, em tom de brincadeira, para que o defensor do ex-ministro da Justiça não provocasse.

— Doutor...não provoque — disse o ministro. A fala provocou risadas do advogado e de Anderson Torres.

Já na segunda-feira, comentários irônicos e brincadeiras do ministro do STF — que costuma ser associado à uma postura séria e rígida — permearam os interrogatórios de Mauro Cid e Alexandre Ramagem, assim como as intervenções com os advogados.

Até a manhã desta terça-feira, os interrogatórios da trama golpista não não haviam sido palco para momentos tensos ou de repreensão pública de Moraes. Durante os depoimentos das testemunhas, além da reprimenda ao advogado de Torres, o ministro do STF protagonizou uma discussão com Aldo Rebelo, que falava como testemunha de Almir Garnier.

Além disso, o ministro do STF repreendeu o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes durante a audiência e questionou se ele estava alterando o depoimento feito à Polícia Federal (PF) no ano passado.

Moraes advertiu Freire Gomes após o militar falar sobre a participação do ex-comandante da Marinha Almir Garnier nas reuniões no Alvorada. O ex-comandante do Exército afirmou que não viu "conluio" na postura de Garnier na ocasião. Moraes afirmou que a versão era diferente do que ele disse à PF e alertou que uma testemunha não pode mentir.

— A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não entra, que talvez, que estava focado somente no que eu pensava...— afirmou o ministro, acrescentando em seguida: — Comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui.

Até agora, cinco réus já foram ouvidos na fase de interrogatórios da trama golpista. Na tarde desta terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro será o primeiro a ficar frente a frente com Moraes. Além dele, restam falar o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto.

