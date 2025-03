"Não quero conviver": casal Bolsonaro expõe de vez a rusga entre Carlos e Michelle

A- A+

Antes restrito a sinalizações veladas, principalmente nas redes sociais, e aos bastidores, o distanciamento entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro — respectivamente, a mulher e o segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro — foi confirmado e passou a ser exposto publicamente nas últimas semanas pelo clã. No episódio mais recente, a própria Michelle revelou “não falar” com o enteado, durante uma entrevista divulgada no sábado. No fim de fevereiro, foi o ex-presidente quem admitiu o conflito ao relatar que os dois tiveram “um problema lá atrás” e não mantêm contato.

As declarações foram dadas em meio à disputa no campo da direita pelo espólio de Bolsonaro, que está inelegível, e à possibilidade de um representante da família concorrer à Presidência em 2026. O ex-presidente tem insistido em sua candidatura, ao mesmo tempo que faz afirmações desencontradas sobre o tema. Ele já chegou a sugerir que Michelle poderia disputar o Planalto, mas recuou em seguida.





O desgaste na relação entre Carlos e Michelle ganhou novos contornos nas eleições de 2022, quando o vereador comandou as ações relativas às redes sociais da campanha de Bolsonaro, mesma função que exerceu em 2018, e a participação da então primeira-dama na campanha foi incentivada pelo PL. Na época, no indício mais evidente do rompimento entre ambos, Carlos decidiu deixar de seguir a então primeira-dama no Instagram do pai. Contrariada, Michelle também parou de seguir o marido.

Ao comentar a relação com Carlos no fim de semana, Michelle afirmou ter “perdoado” o filho do ex-presidente por brigas do passado, mas reforçou que prefere manter distância do “02” de Bolsonaro para que não aconteçam novos incidentes.

— A gente não se fala. Mas eu respeito porque o Jair teve dois relacionamentos e não deu certo. Ele tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova, e ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade — disse em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia. — Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver. Não tenho nenhum problema, o que tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso. Mas eu não sou obrigada a conviver, a Bíblia me dá esse respaldo.

Poucos meses mais velha que Carlos, Michelle tem 42 anos e é casada com Jair há pouco mais de 17 anos, com quem tem uma filha. Ela é a terceira mulher do ex-presidente, que foi casado com Rogéria Bolsonaro, mãe de seus três filhos mais velhos (Flávio, Carlos e Eduardo), e Ana Cristina Valle, mãe de Jair Renan.

‘Problema de ciúme’

A exposição do conflito familiar foi feita pela ex-primeira-dama duas semanas após Bolsonaro também comentar publicamente as dificuldades na relação entre os dois, em uma entrevista ao jornalista Léo Dias. O ex-presidente sugeriu, na ocasião, que há“algum problema de ciúme” da presidente do PL Mulher.

— Tem um filho meu que não fala com ela. É o Carlos. Tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gênio, talvez, algum problema de ciúme. Mas também o Carlos amadureceu muito, agora tem uma filha — disse Bolsonaro.

No fim do governo Bolsonaro, Michelle chegou a proibir Carlos de visitar o Palácio do Alvorada, onde vivia com o então presidente, segundo informou, na época, a colunista do GLOBO Bela Megale. Foi nesse contexto em que a conta de Michelle parou de ser seguida pelo perfil do marido, controlado pelo filho. Após a repercussão do assunto, a então primeira-dama precisou ir às redes para dar explicações e dizer que ela e Bolsonaro seguiam “unidos”, se “amando na alegria e na tristeza”.

“Conforme o Jair explicou em várias ‘lives’, quem administra essa rede não é ele”, escreveu em sua conta.

Poucos meses antes, em agosto de 2022, Michelle também foi cobrada nas redes após publicar uma foto da comemoração de Dia dos Pais organizada para Bolsonaro e não fazer menção à ausência de Carlos Bolsonaro no encontro. Na postagem, ela havia justificado apenas a falta de sua filha, Laura, que estava viajando com o avô. Seus seguidores reclamaram na postagem, pontuando que Carlos também não estava presente na comemoração.

Mais recentemente, em julho do ano passado, outra foto gerou mal-estar. Carlos demonstrou desconforto ao ver o pai posando para uma foto com a filha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), ao lado de Michelle. Ao responder à postagem feita por Nikolas, Carlos escreveu: “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nikolas”.

A reclamação teve como destinatária a ex-primeira-dama, ainda segundo apuração de Bela Megale. A aliados, o vereador atribuía a ela o distanciamento de Bolsonaro com a neta, Julia, filha de Carlos com a ex-secretária do Programa de Parcerias de Investimento Martha Seillier.

