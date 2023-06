A- A+

brasil "Não quero saber se produtor rural gosta de mim ou não", diz Lula sobre relação com agronegócio Nesta sexta-feira (16), Lula vai a Rio Verde (GO) inaugurar um trecho da ferrovia Norte-Sul, obra que iniciou em 1987

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou o problema do agronegócio com o governo é "ideológico", não de recursos para financiamento. O presidente em entrevistas a rádios de Goiás afirmou que não quer saber se o produtor rural gosta ou não dele e que irá focar na recuperação da capacidade produtiva do país.

"Tenho noção do que nós fizemos, o problema deles conosco é ideológico, não é problema de dinheiro a mais no Plano Safra. Não quero saber se produtor rural gosta de mim ou não. O que está em jogo é recuperar a capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia."

Nesta sexta-feira (16), Lula vai a Rio Verde (GO) inaugurar um trecho da ferrovia Norte-Sul, obra que iniciou em 1987.O presidente afirmou que o produtor rural sério sabe que não pode desmatar:

"O produtor rural hoje no Brasil, a pessoa séria, que vive da produção e da exportação, sabe que será prejudicial para os seus negócios a gente extravasar em queimadas e entrar em terras que não pode entrar, poluir rio que não pode poluir. Todo agricultor inteligente e de bom senso sabe que a preservação ambiental é um valor a mais para os produtos que a gente está produzindo para exportar."

O presidente também pediu "racionalidade" do agro para que o acordo Mercosul-União Europeia possa avançar no que se refere ao uso de veneno em produtos agrícolas:

"Eu não sei se você percebeu, mas ontem o Senado francês, o parlamento francês disse que não vai votar o acordo Mercosul-União Europeia por causa da quantidade de veneno usado nos produtos agrícolas brasileiros. Então é importante a gente levar em conta que ser racional, cuidar da agricultura de boa qualidade é uma necessidade competitiva do Brasil para a China e para a França, para os Estados Unidos e para a Alemanha."

