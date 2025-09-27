A- A+

POLÍTICA 'Não quero ser presidente, quero ser primeira-dama', diz Michelle Bolsonaro, dias após admitir possí Mulher de Jair Bolsonaro participou de evento do PL Mulher neste sábado

Dias após admitir pela primeira vez que poderia concorrer a algum cargo político em 2026, Michelle Bolsonaro (PL) voltou a defender neste sábado que o marido, Jair Bolsonaro (PL), seja a opção nas urnas no próximo ano. A ex-primeira-dama discursou a apoiadores durante evento do PL Mulher em Ji-Paraná, Rondônia, e reforçou o apoio ao ex-presidente, que está inelegível e, desde mês passado, cumpre prisão domiciliar em Brasília por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Vamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não quero ser presidente, não. Eu quero ser primeira-dama — disse ela.

No discurso, Michelle destacou que seu nome para a disputa de 2026 é Jair Bolsonaro, mas se colocou à disposição para representá-lo.

— Nós somos mulheres que acolhem, que alimentam, que ajudam, que cuidam e defendem os seus como leoa. Nós vamos defender a nossa família. O meu marido está dentro de casa, mas, se ele quiser, eu serei a voz dele nos quatro cantos dessa nação. Eu não vou baixar a minha cabeça diante dessa injustiça. E ajoelho todos os dias, e oro, e peço a Deus que eles venham receber tudo o que eles fizeram de mal contra pessoas inocentes — afirmou.

No último dia 24, Michelle Bolsonaro concedeu entrevista ao jornal The Telegraph e prometeu "se levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores". O diário ressaltou que a ex-primeira-dama se posicionou na entrevista "como potencial sucessora de seu marido" e "deu a entender" que estaria disposta a disputar a eleição presidencial do ano que vem.

Na entrevista, Michelle disse que a prioridade é cuidar de Jair Bolsonaro, diagnosticado recentemente com um câncer de pele, mas não descartou uma candidatura.

— Minha total atenção está voltada para cuidar das minhas filhas e do meu marido neste momento delicado, para que esta perseguição e humilhação que nos são infligidas como brasileiros conservadores não destruam minha família ou as famílias de tantos outros injustamente alvos desta perseguição covarde — disse ela. — Eu me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele me pedir.

A entrevista foi publicada em um momento de indefinição sobre a liderança da direita após a prisão do ex-presidente. Michelle tem popularidade entre evangélicos e conservadores, mas outras lideranças se posicionam, à exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem o apoio do Centrão.

Durante o evento no Paraná, segundo os jornais Metrópoles e Gazeta do Povo, Michelle Bolsonaro admitiu que o marido fez declarações infelizes, mas o defendeu como um político que "não rouba".

— Meu marido era um diamante no Congresso, um brutão, que com o tempo foi lapidado, normal, tá certo! A gente tem que procurar evoluir sim, crescer, falou algumas coisas, talvez não tenha conseguido colocar as palavras certas, mas é um homem honesto que não rouba, não mete a mão em dinheiro de aposentado — afirmou aos apoiadores.

Veja também