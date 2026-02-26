A- A+

ELEIÇÕES 2026 Não recomendaria que Lula entre em embate com Flávio Bolsonaro neste momento, diz Jaques Wagner "O presidente tem que se preocupar em governar", afirmou o líder do governo

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), avaliou nesta quinta-feira, 26, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria investir em criar um embate, neste momento, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tido hoje como principal adversário do petista nas eleições.

"O presidente tem que se preocupar em governar. A hora da eleição, que vai ser basicamente a partir de junho e julho, aí evidentemente o debate vai se estabelecer, vai ter debate na televisão, em rádio, nos palanques, vai ser a coisa", declarou em entrevista à CNN Brasil.

Wagner disse que "fanatizações vão interferir na eleição", mas que considera ainda ser cedo para travar embates públicos, apesar de pesquisas eleitorais apontarem uma aproximação entre Lula e Flávio nas intenções de voto.

O senador afirmou ainda considerar natural que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha indicado Flávio para ficar com sua "herança" política.



