Guarujá "Não se pode descartar intenções de interesse político", diz Rede após execução de pré-candidato Jornalista se filiou a Rede Sustentabilidade em novembro. Em seu perfil no Facebook, Rodrigues publicava críticas a gestão atual, de Valter Suman (PSDB)

A Rede Sustentabilidade diz que não se pode descartar "intenções de interesse político" no assassinato do jornalista Thiago Rodrigues, pré-candidato à prefeitura de Guarujá (SP) pela sigla.

Ele foi executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (28) próximo a um lugar em que participava de uma confraternização, também na cidade.

"Entendemos que, mesmo com as investigações em fase inicial, não se pode descartar intenções de interesse político neste crime, visto que Thiago tinha uma trajetória de denúncias jornalísticas contra práticas de corrupção em seu município e recentemente havia anunciado sua intenção de concorrer à prefeitura do Guarujá nas próximas eleições", afirmou a Rede, em nota.

