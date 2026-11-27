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Política 'Não sei se é um ministério, mas alguma coisa quero fazer', diz Lula sobre pasta para idosos Em visita a hospital no Rio que pesquisa envelhecimento saudável, petista diz que ex-presidente tucano não reconhece mais o filho por conta da doença de Alzheimer

Uma semana após anunciar a criação de um ministério para a pessoa idosa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou atrás e afirmou que ainda não sabe qual será o formato para a política que deseja criar para essa população.

Nesta sexta-feira, ele visitou o Hospifal Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Universidade Federal do Estado do Rio (Unirio), que tem pesquisas sobre envelhecimento saudável.

— Há muito tempo sonho em criar uma política que não é asilo, quero lugar que a pessoa idosa possa nadar, cantar, brincar, descansar, ir no médico. Vim aqui para aprender, para saber o que vou fazer. Não sei se é criar um ministério, mas alguma coisa quero fazer — afirmou Lula, se dirigindo especialmente ao coral de idosos do Programa Renascer, vinculado ao HUGG.

Na quinta-feira da semana passada, no entanto, Lula afirmou que criaria o "ministério das pessoas idosas". Segundo ele, o nome não seria esse — nos bastidores, a informação é de que seria o Ministério da Longevidade —, mas que criaria a pasta para dar "respeitabilidade à vida aos idosos".

Agradecimentos

No mesmo dia, Lula se encontrou com dois públicos fundamentais para sua vitória nas eleições: os estudantes e os idosos, ambos no Rio. Pela manhã, ele foi à Universidade Federal Fluminense (UFF), onde começaram os atos de rua no segundo turno. À tarde, ele visitou o programa de envelhecimento saudável da Unirio e prometeu políticas públicas especiais.

— O gesto que pessoas idosas, a juventude e as mulheres fizeram me fez ter uma preocupação. Nós precisamos melhorar nossa política da juventude, criar espaço político para que essa meninada possa extravasar as suas energias.E (também) para a terceira idade — afirmou.

Em diferentes momentos, o presidente agradeceu ao público da terceira idade pela mobilização no segundo turno que levou à queda de abstenção e, assim, tornou-se um dos principais fatores para a sua virada contra Flávio Bolsonaro.

— Vim agradecer vocês porque tivemos problema no primeiro turno que era a quantidade de abstenções. Então tivemos que fazer campanha pedindo que pessoas com mais 60 anos votassem. Se não tivesse mais vontade de votar por ela, tinha que votar pelo seu filho, seu neto, bisneto, pelo Brasil — disse Lula, que novamente frisou sua emoção com o movimento. — Poucas vezes na vida eu chorei o tempo que chorei vendo o filme das pessoas idosas com muita dificuldade de mobilidade, pessoas que não podiam andar, foram às urnas de macas, carregadas por filhos.

Lula ainda comentou uma visita recente que fez ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele lamentou a condição de seu antigo adversário, que, aos 95 anos, sofre de demência. O petista usou esse exemplo como forma de incentivar o público presente a seguir cuidando de sua saúde.

Se dizendo em uma condição física hoje melhor do que quando assumiu a presidência pela primeira vez, aos 57 anos, Lula afirmou que quer fazer de seu quarto mandato o melhor de sua vida.

O presidente esteve acompanhado de Camilo Santana, que deve ser confirmado na Casa Civil, do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), e dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, da Educação, Leonardo Barchini, e da Gestão e da Inovação, Esther Dweck. Deputado federal mais votado do Rio, Dr. Luizinho (PP), que apoiou a candidatura de Flávio Bolsonaro, também esteve presente.

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