''Não sobreviveria na cadeia'', diz Carla Zambelli (PL), que critica condenação pelo STF

A deputada federal Carla Zambelli (PL), condenada pela Primeira Turma do STF a 10 anos de prisão por supostamente ordenar o hacker Walter Delgatti a inserir documentos falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), afirmou nesta quinta-feira (15) que conta com o apoio de colegas para derrubar a ação penal e que "não sobreviveria ao cumprimento da pena na cadeia".

Além de apresentar recursos e protelar o trânsito em julgado, a deputada pretende convencer os parlamentares a sustarem a ação penal contra ela, assim como ocorreu no caso de Alexandre Ramagem (PL-RJ). Segundo ela, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), teria dado "sinal verde" para o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Indagada sobre a quantidade de apoio que obteve até agora diante das poucas manifestações de solidariedade de colegas, inclusive do PL, nas redes sociais, Carla Zambelli afirmou que "publicamente, foram poucas", mas garantiu ter recebido dezenas de ligações.

— Não é interessante adiantar a estratégia, mas já tenho boa parte do apoio que eu preciso para fazer essa votação. Estamos aguardando o melhor momento e ainda temos tempo para fazer isso — afirmou.

A parlamentar convocou uma entrevista coletiva em frente ao diretório estadual do PL, em São Paulo, e compareceu ao lado do seu advogado, Daniel Bialski. Zambelli preparou um "dossiê" a jornalistas para sustentar que há inconsistências no julgamento e no relatório da Polícia Federal que a incrimina.

— Eu não iria, de forma alguma, brincar de fazer invasão ao CNJ, de mandar prender o ministro (do STF) Alexandre de Moraes com um documento assinado por ele próprio. Assim, é tão ridículo que, realmente, como disse a ministra Carmen Lúcia, seria burrice. Eu não colocaria o meu mandato em risco por causa de uma brincadeira sem graça — afirmou.

Antes do pronunciamento, Zambelli rezou com duas mulheres em coreano. Ao fim da entrevista, um assessor levou três comprimidos para que ela tomasse com água.

