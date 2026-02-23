A- A+

carnaval 2026 "Não sou carnavalesco", diz Lula sobre críticas a desfile de escola de samba Segundo o presidente, o enredo foi uma homenagem à saga de sua mãe e não cabia a ele dar palpite sobre o desfile, apenas aceitar ou não a homenagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não é "carnavalesco" ao ser questionado neste domingo (22) sobre as críticas de evangélicos e católicos à ala do desfile da Acadêmicos de Niterói que apresentou "famílias em conserva". O enredo da escola de samba homenageou o petista este ano.

"Eu não sou carnavalesco. Eu não fiz o samba-enredo. Não cuidei dos carros alegóricos. Eu fui apenas homenageado em uma música maravilhosa", afirmou Lula, durante entrevista coletiva em Nova Délhi, na Índia.

Segundo o presidente, o enredo foi uma homenagem à saga de sua mãe e não cabia a ele dar palpite sobre o desfile, apenas aceitar ou não a homenagem. "Foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não ouvisse a música. A música é, na verdade, uma homenagem à minha mãe."

