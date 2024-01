"Não subestimaria Michelle Bolsonaro como candidata à Presidência", avalia José Dirceu

A- A+

O ex-ministro José Dirceu, que foi o homem forte no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, disse não subestimar uma eventual candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em 2026, no lugar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi fada durante entrevista à CNN, nessa quinta-feira (25), quando ele, que é um dos fundadores do PT, também defendeu a reeleição de Lula, falou que "um projeto de poder de 12 anos é viável" e defendeu a a atuação da atual primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, como conselheira do presidente.

"Muitas vezes, se fala que ela pode ser candidata no lugar do Bolsonaro. Eu não subestimaria a Michelle como candidata, porque o bolsonarismo é uma força. O Bolsonaro elegeu senadores, o Tarcísio foi eleito em São Paulo", disse Dirceu, ao analisar os possíveis candidatos de 2026, citando ainda o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os governadores do Paraná, Ratinho Jr (PSD), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Na entrevista, Dirceu também defendeu a atuação de Janja como conselheira de Lula, questionando se as críticas que ela recebe por sua atuação não são motivadas por "preconceito e machismo".

“A primeira-dama, ela defende uma pauta das mulheres, antirracista, anti-homofobia, do meio ambiente, social. Por que o presidente pode ter amigos que são conselheiros dele influentes, como vocês mesmos reconhecem, e ela não pode ser uma conselheira influente do presidente? É machismo? É preconceito? ”,questionou.

Projeto de poder

O fundador do PT falou ainda acreditar em um projeto de poder de mais 12 anos para a legenda, mas pontuando que só a esquerda não seria suficiente para viabilizar a continuidade do governo. O ex-ministro, que anunciou também seu retorno ao debate político, disse que o movimento teria se concretizado e o PT teria governado o Brasil por 20 anos caso a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) não tivesse sofrido o impeachment.

“Vai começar um processo de crescimento, eu sempre vejo de 8 a 12 anos, eu nunca vejo, porque a vida não é assim. Quando nós chegamos no governo eu disse que nós tínhamos que ter uma perspectiva de 20 anos e nós tivemos.", afirmou.

Questionado sobre uma eventual candidatura do ministro Fernando Haddad à Presidência em 2026, Dirceu foi categórico em defender a reeleição de Lula:

"Eu não acredito nisso, porque em 2026 nós vamos reeleger o Lula. Pelo menos do meu ponto de vista, nosso objetivo é governar com o Lula oito anos. Quem será o sucessor em 2030? Pelo amor de Deus, discutir isso agora é uma insanidade política", disse.

