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Eleições 2026 Não tem eleição ganha, a esquerda está se mobilizando, diz Flávio O candidato pediu que os aliados procurassem convencer abstencionistas, indecisos e até eleitores do PT

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), voltou a pedir empenho de seus apoiadores na disputa pelo segundo turno nesta terça-feira (13) e alertou para a mobilização da esquerda.

"Não tem eleição ganha, a esquerda está se mobilizando", afirmou durante o Grande Encontro do Associativismo, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, na presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Ronaldo Caiado (PSD).

Mais cedo, em ato de apoio de 17 diretórios estaduais do MDB, também na capital paulista, Flávio já havia feito um apelo para que seus eleitores retornem às urnas em 25 de outubro e busquem ampliar os votos da candidatura. Pediu que os aliados procurassem convencer abstencionistas, indecisos e até eleitores do PT.

"Bora pra rua, vamos virar voto", disse na ocasião. Ao longo do dia, o candidato também convocou apoiadores para um ato no domingo, 18, ao lado de Tarcísio e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

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