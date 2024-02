A- A+

BRASIL "Não tem nada a ser reparado" em fala de Lula sobre Israel, diz líder do governo no Senado Jaques Wagner ressaltou ser judeu e defendeu presidente, após discurso de Pacheco cobrando retratação

O líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que não há nada a ser reparado na fala do petista comparando as mortes de palestinos que estão na Faixa de Gaza ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial, marcado pelo extermínio de mais de seis milhões de judeus. A declaração causou uma crise diplomática com Israel.

— Não tem nada a ser reparado quando ele se insurge ao silêncio— disse Wagner.

Wagner falou em resposta ao discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que cobrou uma retratação de Lula e afirmou que a declaração do presidente foi "equivocada".

Ao comentar a situação, o líder do governo repetiu várias vezes ser judeu.



— Eu que sou judeu defendo a convivência entre dois estados que tem de ter o direito de progredir — disse.

Nesta terça-feira, o chanceler israelense, Israel Katz, cobrou um pedido de desculpas de Lula após a declaração sobre a ofensiva de Israel em Gaza, rotulando-a como "promíscua", "delirante" e uma "vergonha para o Brasil". Já o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieria, classificou as manifestações recentes do governo do premier Benjamin Netanyahu como "inaceitáveis" e "mentirosas".

Na segunda-feira, o governo israelense já havia declarado Lula como "persona non grata" no país. O assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, considerou "um absurdo" a decisão.

